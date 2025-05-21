小孟老師／5月21日星座運勢　水瓶感情回暖

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：優化提高產能
感情：衝突減少很多
財運：投資資產保值
幸運色：印度紅色
貴人：處女
小人：獅子
工作：瞭解把握市場
感情：易遇不同異性
財運：加強風險控制
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：雙子
工作：專注細節精度
感情：建立和諧生活
財運：避免不良風險
幸運色：亮卡其色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
【土象星座】
工作：提高加快進度
感情：承認愛情的美
財運：提高適應能力
幸運色：紫晶色
貴人：金牛
小人：水瓶
工作：瞭解客戶需求
感情：調整相處方式
財運：加強投資學習
幸運色：橙黃色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：迎接保持耐心
感情：愛情堅若磐石
財運：考慮流動風險
幸運色：原木色
貴人：雙子
小人：天秤
【水象星座】
工作：善於尋求思考
感情：伴侶要求不多
財運：投資適應變化
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：天蠍
工作：保持冷靜應對
感情：誠意感動異性
財運：降低投資損失
幸運色：昏灰色
貴人：水瓶
小人：牡羊
工作：共創團隊未來
感情：快樂幸福起點
財運：做好投資決策
幸運色：藏青色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
【火象星座】
工作：重視提高效能
感情：感情冷靜穩定
財運：提高競爭能力
幸運色：橡木色
貴人：射手
小人：處女
工作：加強管理執行
感情：尊重對方生活
財運：提高投資水準
幸運色：亮珊瑚色
貴人：天蠍
小人：魔羯
工作：掌握時代趨勢
感情：創造愉快氛圍
財運：瞭解避免風險
幸運色：暗灰色
貴人：牡羊
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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