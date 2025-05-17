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《AV帝王》西內麻里亞退圈內幕！胞姊涉1.5億感情詐騙…斷親切割

記者陳芊秀／綜合報導

曾演出《AV帝王2》的日本女星西內麻里亞（西内まりや）於（16）閃電宣布引退演藝圈，原因是「親人涉糾紛」，引退聲明更提及「並不想以這樣方式結束」。而外界一度揣測是因為2019年家人投資出問題，沒想到是親姊西內裕（西内ひろ）涉及一起感情詐欺案，金額高達1.5億日幣（約台幣3112萬元）。

▲▼《AV帝王》西內麻里亞退圈內幕！胞姊涉1.5億感情詐騙。（圖／翻攝自IG／西內麻里亞）

▲《AV帝王》西內麻里亞退圈內幕！胞姊涉1.5億感情詐騙糾紛。（圖／翻攝自IG／西內麻里亞）

據日媒《週刊文春》報導，知情人士爆料，西內裕遭質疑向一位投資公司的企業家A先生進行愛情詐騙，雙方於2021年8月在派對中相識，隨後火速交往。她向A先生表示事業不順，獲得男友投資她的公司，簽署「業務委託」，不僅提供月薪150萬日幣（約台幣31萬元），還順應她的願望，住在每月月租80萬日幣（約16.5萬元）的代官山住家，宛如每個月花230萬日幣（約47萬元）包養女友。

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除了每月砸230萬日幣，A先生帶西內裕去美國、義大利、法國、夏威夷、馬爾地夫、杜拜等十多個國家旅遊，還給每月10萬日幣（約台幣2.2萬元）的零用錢，並將女友介紹給女兒。然而A先生發現，女友與明星前男友池內博之疑似藕斷絲連，更發現女方與池內博之祕密訂婚、秘密同居，最終2024年11月結束業務委託合約，並且分手，但是交往3年花費龐大，加上買勞力士手表等等奢侈品送女友的費用，金額高達1.5億日幣（約台幣3112萬元），為此要向女方提出刑事告訴。

而西內麻里亞則一直以為姊姊與池內博之交往，池內博之求婚成功後，家人還曾一起聚餐，得知A先生與姊姊交往的傳言後，還曾向姊姊詢問，姊姊否認並怒斥「這不關妳的事，也不會給妳造成麻煩！」再加上2019年，她的胞姊與母親發生投資糾紛，如今對家人徹底絕望，2月宣布與家人斷絕關係，並且移出戶籍，還協助A先生的詐欺案，撰寫一份證明西內裕與池內博之關係的陳述書。

▲▼西內麻里亞閃電宣布引退演藝圈。（圖／翻攝自IG）

▲▼西內麻里亞閃電宣布引退演藝圈。（圖／翻攝自IG）

▲西內麻里亞不只引退演藝圈，還移出戶籍與母親、胞姊斷絕關係。（圖／翻攝自IG）

A先生回應《週刊文春》時證實有意要提告感情詐欺，「我希望她能深刻體會『因果報應』這個詞的意思。我認為她的行為是犯罪」，A先生表示，知情卻縱容的父母，以及裝作不知情的池內博之，都應該承擔相同的責任。

西內裕否認感情詐欺，也否認與池內博之的關係，透過代理律師回應，業務委託合約的變更與入住代官山並無因果關係，對於總價約4300萬日幣（約台幣892萬元）的禮物，雙方存在認知差異。至於海外旅行，律師表示「確實曾與A先生同房住宿，是A先生為了不讓其他人知道與西內小姐的關係，特意安排另一間房」。而池內博之透過經紀公司否認與西內裕交往，沒有送過戒指，雙方沒有婚約，公司表示藝人私人問題一概不回應。

不惜斷親、發聲明引退演藝圈的西內麻里亞，面對媒體訪問，僅表示「如實回答了自己所知的事實。我希望姐姐能正視自己所做的事。除此之外，我無可奉告。」她沒有承認，也沒有否認移除戶籍，說今後會先好好休息，重新出發，為自己而活。

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