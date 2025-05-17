蘇心甯翻臉小優！「多年閨蜜情破裂」導火線曝光　同場工作零合照

圖文／鏡週刊

從《國光幫幫忙》出道的Lala蘇心甯，14歲開始賺錢養家、照顧妹妹，同時還要努力償還爸爸遺留下來的債務，她曾說：「原本以為只需要治癒原生家庭的創傷，沒想到之後還經歷了離婚，但這些戲劇性的八點檔情節，並沒有讓我倒下，反而讓我成為一個有故事的人。」

Lala蘇心甯如此正面看待自己的人生，但在演藝圈中，卻屢屢發生與閨蜜翻臉事件，她曾與小優是多年閨蜜，但之前邀請小優出席服飾品牌記者會，由於本刊爆出大根與空姐女友為婚生子，兒子已經快兩歲，大根事後否認之餘，一氣之下更點名是小優爆料，小優喊冤澄清，更嘆3年前曾聽過大根有小孩的笑話，但她早已忘光光。

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▲Lala蘇心甯從《國光幫幫忙》出道。（圖／翻攝自蘇心甯臉書）

接著小優又被起底與男攝影師的緋聞，對方不但是有婦之夫，太太還懷著第二胎，對此，小優強調雙方只是工作關係，自己還是單身，至此，服裝品牌記者會的焦點完全被小優私事模糊，讓記者會主人Lala相當不滿，事後不管是臉書或IG發文，都未見與小優合照，可見Lala有多氣，事後，兩人也不再是閨蜜。



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