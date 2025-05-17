快訊／石原聰美二寶生了！「看到孩子被抱起」淚崩…護兒宣布1事

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星石原聰美生了！她17日透過公司分享喜訊，母子平安，升級一家四口，而為了保護孩子的隱私，沒有具體透露寶寶的性別與生產日。

▲石原聰美平安生下二胎。（圖／翻攝自日網）

石原聰美所屬經紀公司在官方網站發表聲明，向外界分享她平安生下二寶的好消息，關於未來的工作規劃，將優先考慮本人的身體以及育兒狀況。同時呼籲保護孩子隱私，強調「今天並非孩子的生日。有關生日、性別等孩子隱私的相關資訊無法告知，還請大家諒解，敬請見諒」。

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石原聰美也在聲明中發言，透露二寶也是生第一胎的醫師與助產士協助，「同樣由他們抱起第二個孩子，這一刻讓我感動到淚流滿面。」她感謝家人、朋友以及公司、醫護人員的鼓勵與支持，「多虧了大家的幫助，我們一家四口的新生活才能順利開始。我也會珍惜養育第二個孩子的寶貴生命。

現年38歲的石原聰美懷二胎，已經屬於高齡產婦，3月7日宣布懷二寶。她自生下第一胎後復出2年，憑主演電影《Missing》獲得「報知電影賞」最佳女主角，並獲得有「日影奧斯卡」之稱的日本電影學院賞優秀女主角賞，當時挺孕肚出席頒獎典禮，氣色絕佳的狀態被日網讚爆。

