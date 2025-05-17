國光女神Lala傳邀女明星赴韓做醫美抽佣金！1次酬勞10萬…被搶線爆氣

▲Lala蘇心甯傳仲介女星到韓國做醫美，從中收取佣金。（圖／合成圖，翻攝自蘇心甯臉書）

圖文／鏡週刊

「國光女神」Lala蘇心甯與慣性劈腿的前夫離婚後，獨自一人撫養17歲女兒，為了扛起家計，為母則強的她幾乎什麼工作都接，台北、高雄兩地跑，不過本刊接獲爆料，指她介紹圈內女明星們赴韓做醫美接業配，更從中抽取仲介費，一個人從5千元到1萬5不等，事後被某女星發現，讓Lala爆氣，不但在群組裡大罵該位女藝人，隨後更將她踢出醫美群組。

據了解，Lala邀約女明星赴韓國做醫美，不但免費體驗醫美，還有酬勞2萬元可拿，機票與住宿則自理，不少人抱持著接工作順便玩樂的心態赴會，直到返台後，在女明星們耳語下發現原來酬勞可以另外談，且機票住宿也包含在醫美行程內，Lala介紹一次女明星們赴韓，就可獲約10萬元酬勞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

之後，某女星再次接到韓國醫美邀約，同時也詢問其他女藝人是否有意願，且機票住宿都包含在醫美行程中，Lala拿仲介費一事才隨之東窗事發。據傳，此事傳到Lala耳裡，認為該女星搶線，讓她憤怒不已，但同時間也提出給她3萬5當封口費，不要讓其他女星知道她有抽佣，但該事早已傳出，Lala想用錢堵住情資，已經來不及。





更多鏡週刊報導

女星是非多／獨家！蘇心甯與小優翻臉 不再是閨蜜

獨家／葉舒華台灣代言將再加一？ 喊話粉絲「很快見面」

獨家直擊／釘槍肇禍！葉華拍《願望》遇釘子插腿意外 茵芙嚇傻全場急凍