嘻小瓜曬當兵照曝「是許光漢學姊」！　憶軍旅生活：一堆直男逃兵

記者顧齊祐／綜合報導

閃兵案持續在娛樂圈延燒，引發外界討論及關注，也引不少名人分享看法及當兵的回憶。藝人嘻小瓜（本名謝紹宸）也在社群平台曬出當兵時的舊照，更自曝與許光漢服役於同一單位，且是他的「學姊」，引發粉絲熱烈討論。

▲嘻小瓜分享當兵回憶，曝自己是「許光漢學姊」。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）



嘻小瓜在貼文中提到，自己當時罹患「脊椎滑脫症」，並持有醫師證明，正接受復健治療。然而，他依然選擇入伍服兵役。並說明「雖然我不是一般兵，我是公益大使團，也就是現在許光漢的單位」。

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▲嘻小瓜並非服役一般兵，而是公益大使團。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）



嘻小瓜進一步解釋，公益大使團的入伍程序相當特別，需在收到兵單前一年報考，才能確定是否能進入該單位。當年他順利通過考試，但也正值他在比賽中表現出色的時期，面臨服役與事業發展的兩難抉擇。最終，他選擇入伍，並因此遭到公司解約。他回憶當時的情況「公司也因此決定解約，覺得明明就可以延期一兩年，幹嘛選擇立刻去，回來熱度都沒有了，浪費比賽的機會」。

▲嘻小瓜當年因選擇入伍，而遭到公司解約。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）



嘻小瓜最後分享了自己當兵時的觀察，提到「結果一堆直男逃兵，然後姐妹（心理女、生理男）都去當兵」，他解釋會有這現象是因為「如果你要免疫就要去看精神科獲得證明，所以某些姐妹覺得我可以撐下去，就還是報到了」。