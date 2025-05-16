《機智住院醫》男團HI-BOYZ要登打歌節目！　嚴在一、TXT現實合體

記者劉宛欣／綜合報導

韓劇《機智住院醫生生活》收視率一路漲，從3.6%到7.4%，打臉先前不看好的聲浪，穩居同時段冠軍寶座。劇情每周都成為觀眾熱議話題，其中，由姜有皙飾演的住院醫師嚴在一，在劇中是男團「HI-BOYZ」出身，TOMORROW X TOGETHER成員然竣、秀彬客串飾演他的隊友，還拍攝了MV，近日，HI-BOYZ傳出將登上音樂節目《M Countdown》舞台，從戲劇走入現實的限定男團讓觀眾十分期待。

▲《機智住院醫生生活》男團HI-BOYZ將登上《M Countdown》。（圖／翻攝自官方IG）

根據韓媒《News1》報導，由《機智住院醫生生活》誕生的男團「HI-BOYZ」，將正式登上Mnet音樂節目《M Countdown》，目前正進行最終細節協調中，姜有晳、然竣與秀彬三人已經一起投入舞蹈練習。有趣的是，HI-BOYZ並未止於劇中演出，實際還進行了歌曲錄製與MV拍攝， TXT演唱的歌曲〈如果那天來臨〉作為OST發行後，在音源榜上取得不俗成績。

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▲HI-BOYZ真的拍攝了MV。（圖／翻攝自YT）

在劇中，由姜有晳飾演的角色嚴在一，原是2010年代「一曲爆紅」的偶像團體「HI-BOYZ」成員，團體解散後，奮力考上醫學院，成為婦產科住院醫生。而在近日播出的劇情中，HI-BOYZ的過往片段曝光，除嚴在一以「偶像造型」登場外，TXT然竣與秀彬也驚喜現身，飾演團員「Top Key」與「Bin」，令觀眾眼前一亮。