資生堂千金「泳池解放比基尼」！　不甩酸民惡言辣秀產後好身材

記者顧齊祐／綜合報導

「資生堂千金」李宓婚後育有一對雙胞胎兒子和一個女兒，去年（2024）又生下雙胞胎女兒，正式成為五寶媽。儘管懷孕後遺留下妊娠紋曾受到部分網友批評，她以積極態度回應，並透過社群媒體大方分享產後好身材，展現堅定自信。

▲「資生堂千金」李宓去年正式成為五寶媽。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



近日，李宓在社群平台公開了一組度假美照，照片中，她將一頭棕色長髮綁成包包頭，搭配紅色花朵裝飾，充滿活力。身上則穿著紅色比基尼，完美展現姣好曲線，散發產後的自信魅力。

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▲李宓身穿著比基尼，展現產後自信魅力。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



李宓也配文提到，一家六口在墾丁的民宿度過四天三夜，開心享受天倫時光。民宿外還設有多種設施，讓孩子們盡情玩耍。並說道「趁陽光正好，穿上比基尼在粉紅色噴水池邊來幾張美照加跳舞跳個痛快！之後再跟大家分享舞蹈影片」。

▲李宓一家在墾丁度過四天三夜天倫時光。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



而針對懷孕後留下的妊娠紋，李宓曾坦言因網友批評而感到在意，但她表示，妊娠紋及腹直肌分離是許多產後媽媽的共同困擾。為了改善穿衣效果及配合工作需求，她選擇接受相關手術。她也透露，未來將陸續分享自己的體態改造計畫，希望粉絲期待她的變化。

▲李宓因懷孕後遺留下妊娠紋曾受到部分網友批評。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）