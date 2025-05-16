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蕭煌奇自爆「駕訓教練是超大咖歌后」！　被虧：像開盲盒

記者蔡琛儀／台北報導

「滅絕師太」黃小琥將展開闊別七年的大型個唱，更首度開箱北、高流，日前還霸氣加開台中站，昨（15日）她為倒數計時一個月的演唱會練團，金曲歌王蕭煌奇秘密前來探班，讓她喜出望外，蕭煌奇還帶來雞精給她補氣，「姐隔七年再開唱，喝雞精不但不會鎖喉，還可以給您的喉嚨止癢！祝開唱大放異彩喔！」

▲▼蕭煌奇探班黃小琥。（圖／大大娛樂提供）

▲蕭煌奇帶雞精探班黃小琥。（圖／大大娛樂提供）

黃小琥和蕭煌奇淵源深，多年前蕭爸爸到黃小琥家施作裝潢時，對黃小琥推薦兒子，還送了她兩張演唱會門票，黃小琥前往觀賞，被蕭煌奇唱的〈阿嬤的話〉深深感動，親到後台打氣，愛才惜才的她，當時有空就會約蕭煌奇一起出遊，接他暢遊北海岸、吃海鮮，讓蕭煌奇一直感懷在心。蕭煌奇笑說：「我現在這麼會開車，要歸功當年小琥姐手把手教導，謝謝教練。」還說近期牽新車，要換他開車帶她去遊車河，黃小琥也幽默說說，接這個優秀弟弟上車是「開盲盒」。

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去年蕭煌奇舉辦「朋友，你現在好嗎」高雄演唱會，當時黃小琥二話不說擔任嘉賓，兩人在高流舞台合唱蕭煌奇創作、黃小琥原唱的〈沒那麼簡單〉，蕭煌奇還在慶功宴準備了生日蛋糕給當時生日的黃小琥驚喜，顯見兩人好交情。

▲▼蕭煌奇探班黃小琥。（圖／大大娛樂提供）

▲黃小琥和蕭煌奇擁有多年好交情。（圖／大大娛樂提供）

昨黃小琥一見到蕭煌奇就幫他「打歌」，三不五時就講：「你攏無咧看」，而黃小琥問他演唱會名稱，蕭煌奇也回：「我攏無咧看啦。」一語雙關玩地獄梗。此外黃小琥還宣布開放歌迷至臉書粉絲頁點歌，蕭煌奇也笑說：「歡迎大家都來看小琥姐演唱會喔，踴躍點歌，這樣我就有版稅拿喔。」演唱會購票洽年代售票。

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