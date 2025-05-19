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小孟老師／12星座戀愛運大爆發！　牡羊遇艷遇「4大星座桃花旺翻天」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：提高品質標準
感情：平凡就是幸福
財運：投資適度槓桿
水瓶幸運色：淺藍色

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貴人：天秤
小人：牡羊

雙子座

工作：善於總結經驗
感情：甜蜜溫馨回憶
財運：控制交易成本
雙子幸運色：海藍色

貴人：金牛
小人：天秤

天秤座

工作：善於應變危機
感情：理想溝通互動
財運：關注公司財務
天秤幸運色：奶茶色

貴人：雙魚
小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：全面制定計劃
感情：遇到心儀對象
財運：加強投資策略
魔羯幸運色：咖啡色

貴人：水瓶
小人：獅子

金牛座

工作：主動促進合作
感情：甜言蜜語真情
財運：瞭解風險因素
金牛幸運色：黄綠色

貴人：魔羯
小人：射手

處女座

工作：善於加強溝通
感情：才華吸引桃花
財運：瞭解資本市場
處女幸運色：嫩橘色

貴人：巨蟹
小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：善於傾聽意見
感情：戀情比糖還甜
財運：降低多元風險
巨蟹幸運色：藍黑色

貴人：天蠍
小人：雙子

天蠍座

工作：提高產能技術
感情：平淡就是幸福
財運：謹慎分析公司
天蠍幸運色：草綠色

貴人：金牛
小人：牡羊

雙魚座

工作：加強提高效能
感情：經典浪漫永恆
財運：把握市場走勢
雙魚幸運色：玫紅色

貴人：獅子
小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：加強學習專業
感情：單身者易艷遇
財運：遠離短期投機
牡羊幸運色：純紅色

貴人：射手
小人：巨蟹

獅子座

工作：減少品質誤差
感情：情人間愛意濃
財運：加強投資信心
獅子幸運色：墨黑色

貴人：處女
小人：魔羯

射手座

工作：保持集中專注
感情：好好享受當下
財運：避免錯失機會
射手幸運色：玫瑰色

貴人：牡羊
小人：天蠍

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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