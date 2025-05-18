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小孟老師／5月18日星座運勢　巨蟹意外收入、雙魚感情超火熱

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：提升學習素養

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感情：溫暖熱情擁抱

財運：享受物質生活

水瓶幸運色：灰藍色

貴人：雙子

小人：巨蟹

雙子座

工作：提高技能培訓

感情：邀約朋友晚餐

財運：財富不斷湧來

雙子幸運色：三色堇紫色

貴人：水瓶

小人：雙魚

天秤座

工作：善於保持敏捷

感情：喜歡相親對象

財運：財源收穫豐厚

天秤幸運色：橡木色

貴人：天秤

小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：瞭解競爭策略

感情：把握當下氣氛

財運：賺得盆滿缽滿

魔羯幸運色：咖啡色

貴人：處女

小人：牡羊

金牛座

工作：減少溝通誤解

感情：可以多交朋友

財運：控制投資金額

金牛幸運色：磚紅色

貴人：天蠍

小人：獅子

處女座

工作：提升信譽品質

感情：獲得女性貴人

財運：財富不斷增長

處女幸運色：青瓷綠色

貴人：金牛

小人：射手

【水象星座】

巨蟹座

工作：專注專長領域

感情：朋友介紹愛情

財運：意外收入驚喜

巨蟹幸運色：苔蘚綠色

貴人：魔羯

小人：金牛

天蠍座

工作：持續面向未來

感情：感情穩定愉悅

財運：支出精打細算

天蠍幸運色：中碧藍色

貴人：牡羊

小人：處女

雙魚座

工作：資源獲得回報

感情：充滿激情火熱

財運：避免高估價值

雙魚幸運色：褐色

貴人：獅子

小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：善於創新探索

感情：擦出愛情火花

財運：財富理財有方

牡羊幸運色：暗紅色

貴人：射手

小人：雙子

獅子座

工作：減少浪費效益

感情：親密溫馨甜蜜

財運：財富持續增長

獅子幸運色：象牙色

貴人：雙魚

小人：天蠍

射手座

工作：協調促進雙贏

感情：真摯相伴陪伴

財運：投資收益喜人

射手幸運色：橙紅色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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