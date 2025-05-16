永野芽郁不倫疑雲「11支代言陷危機」　恐賠2.1億天價！

記者張筱涵／綜合報導

日本女星永野芽郁近日因與已婚男星田中圭爆出不倫疑雲，雖雙方皆否認戀情並稱為誤會，但風波仍持續延燒，尤其對其商業價值產生嚴重衝擊，違約金最高恐突破日幣10億元（約台幣2.1億元）。

▲永野芽郁被爆不倫田中圭，雙方否認仍難挽形象。（圖／翻攝自X）



據日本媒體《女性自身》報導，永野芽郁在醜聞爆發前，代言廣告數量高達11支，涵蓋化妝品、飲品、金融、通信與時尚等領域，若全數撤換，違約金恐突破日幣10億元（約台幣2.1億元），成為近年來日演藝圈最高賠償紀錄之一。

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永野芽郁自2009年以童星身分出道，並憑藉NHK晨間劇《半邊藍天》走紅，近年更被視為新一代清純派代表。憑藉形象親和、外貌清新，廣受各大品牌青睞，每支廣告代言費介於日幣3000至4000萬元（約台幣630萬至840萬元），累計代言報酬超過日幣3億元（約台幣6600萬元）。

然而，隨著《週刊文春》公開永野與田中圭牽手畫面及私下訊息往來內容，引發大眾質疑兩人關係曖昧，各大品牌陸續做出反應。首波報導刊出後已有品牌選擇下架廣告內容，第二波報導公開後，更多企業迅速跟進，不僅停止廣告播放，更全面移除官網及實體門市的代言視覺資料。

▲永野芽郁出道以來一直是清新秀人的形象。（圖／翻攝自IG／mei_nagano0924official）



多數品牌對媒體表示，「目前難以傳遞品牌原有價值」，因而做出下架決定。部分企業雖未正面承認與事件有關，但也明言「考量現階段公關風險，暫停相關行銷安排」，等同於實質「冷凍」代言人角色。截至5月15日，已有超過一半的品牌終止與永野的廣告合作，僅剩少數尚未公開表態。

業界人士指出，藝人與企業之間的廣告合約，通常會列明「不得從事損害品牌形象的行為」條款，一旦形象與品牌理念不符，即可能被視為違約。永野過去憑藉「清純透明」形象成為廣告寵兒，如今不倫傳聞使得人設崩塌，恐引發大規模違約金請求。

該人士補充表示：「若廣告全面撤換，加上品牌方另行製作新廣告、回收既有素材，相關損失金額恐難估算。以永野的代言單價換算，即使僅有一半品牌求償，賠償金額仍可能逼近5至6億日圓，若全數提告，超過10億也非不可能。」