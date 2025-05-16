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《AV帝王》西內麻里亞閃電宣布引退！　發現「親人涉糾紛」網震驚

記者陳芊秀／綜合報導

31歲日本女星西內麻里亞（西内まりや）昨日（16）閃電宣布引退演藝圈，震驚各界。她以模特兒入行，2015年被票選為「最想要的女星臉蛋」第一名，近年在串流日劇《AV帝王2》有大尺度演出，與百億大亨杉本宏之的戀情也一度成為話題人物，而這次突然要引退，坦言是「發現親人涉及糾紛」，引退聲明最後強調「我並不希望以這種方式結束」，引發日網揣測。

▲▼西內麻里亞閃電宣布引退演藝圈。（圖／翻攝自IG）

▲西內麻里亞閃電宣布引退演藝圈。（圖／翻攝自IG）

西內麻里亞發表正式聲明，將於5月底結束與經紀公司的合約。她坦言，因發現身邊親人有一些糾紛，雖然與自己沒有直接關聯，但為了避免可能引發的重大問題，減少對相關人員的困擾，決定約束自己停止演藝活動。她希望能重新面對自己的內心，充分休息並以嶄新的心態踏上人生新旅程。

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聲明中，西內麻里亞感謝一路支持自己的粉絲與合作夥伴，也向擔心自己的相關人士道歉，「我並不希望以這樣的方式結束，雖然感到難過，但真的非常感謝」。她今後會以自己人生經驗，以不同形式把想做的事情具體化，以感恩的心迎接全新人生。

▲▼西內麻里亞閃電宣布引退演藝圈。（圖／翻攝自IG）

▲▼西內麻里亞閃電宣布引退演藝圈。（圖／翻攝自IG）

▲西內麻里亞引退聲明。（圖／翻攝自IG）

西內麻里亞突如其來的引退聲明，加上文中提及「親人涉及糾紛」、「我並不希望這樣結束」等等，綜合日媒報導，這是一個連她自己都未預料到的引退，引發日網同情與不安聲浪。同時日網挖出6年前報導，她2019年曾被《女性SEVEN》爆料，其親姊西內裕（西内ひろ）的男性友人在2015年推出以「元本保證型」為噱頭的高收益金融商品，母親因此投資5000萬日幣，甚至媽媽還找朋友一起再投資5000萬日幣，然而某天發現配額停止，該名男友人被提起刑事告訴，她為此感到責任重大，急於找母親的朋友協商解決問題，這波投資糾紛中，還有多位藝人也是受害者。而她這次引退，有關親人涉及的糾紛，以及事件重大程度，則全程低調沒有多加說明。

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