納豆傳「身高太矮」免役！網友看哭：只服他　經紀人揭實情

記者孟育民／台北報導

閃兵案持續在娛樂圈延燒，陳零九、陳大天、李銓、威廉、大根等藝人都涉案，網友們紛紛在社群上統整男星免役的理由，其中納豆傳是因為「身高太矮」所以不用當兵，引起外界討論，更讓網友直呼：「看到納豆原因覺得心酸」、「只服納豆，默默留下一滴淚」、「至少納豆肯定沒造假」、「納豆是一眼就看的出來的原因」。

▲納豆免役話題掀起網友討論。（圖／中天綜合台提供）



男星閃兵風波持續延燒，網友整理出沒當過兵的男星，不少人都因患有僵直性脊椎炎，包括李威、李易、余祥銓、敖犬、小煜；陳柏霖、朱孝天則是有氣喘的問題，另外Energy也因為整團都免役掀起討論，阿弟（蕭景鴻）在團體發展活躍時，因為大量舞蹈動作傷及腰椎，造成椎間盤突出，並因此一度退團養傷。過去媒體曾報導，他2005年曾接兵單入伍，剃頭低調服役，但是因為椎間盤突出，入伍12天被驗退。而Toro（郭葦昀）是因為脊椎側彎，書偉（張書偉）患有地中海型貧血、牛奶（葉乃文）則是脊椎移位。

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不過，納豆被傳說是因為體重和身高關係不符合條件免役，記者求證納豆經紀人，納豆實際身高為158.7公分，經紀人表示不清楚是否因為身高問題，但可以確定的是當時檢測出「丁等體位」才沒有當兵。至於免疫規定，近幾年免役體位的身高與BMI值門檻趨嚴，身高需低於155公分，BMI值需超過35或低於15才能免役。