黃正音「挪用破億公款」認了！　律師團代說犯案動機

記者張筱涵／綜合報導

韓國女星黃正音日前因涉嫌挪用所屬經紀公司資金，用於加密貨幣投資，15日首次出庭受審，並當庭承認相關指控，引發演藝圈震撼。

▲黃正音。（圖／翻攝自Instagram／jungeum84）



根據《濟州地方法院》公布的資料，41歲的黃正音違反《特定經濟犯罪加重處罰法》中「挪用罪」之嫌疑遭不拘留起訴。檢方指出，黃正音自2022年初開始，以「預付金」名義從其所屬經紀公司提取7億韓元，陸續將資金投入加密貨幣，至同年12月共挪用高達韓幣43.4億元（約台幣1億850萬元）。值得注意的是，該公司為黃正音100%持股的家族法人。

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據了解，黃正音所投入的加密貨幣資金中，約韓幣42億元（約台幣1億500萬元）為公司公款。她在庭上未對檢方指控提出異議，並由律師團代為說明犯案動機：「被告是基於壯大公司、提高營收的想法才會選擇投資加密貨幣，但由於法人名義無法持有，因此才以個人名義代持，導致犯行發生。」

辯護方進一步表示：「公司收益原本即來自被告演藝活動，實際上也會歸屬於她。她已經賣出部分加密貨幣補償損失，未來也將變賣名下不動產繼續償還。希望法院能酌情考慮動機與補償意願。」法院對此表示接受黃正音方面提出的後續償還計畫，並同意延續審理。

黃正音自女團Sugar出道後轉戰戲劇圈，以《秘密》、《Kill Me Heal Me》、《她很漂亮》等作品在亞洲擁有高知名度，如今卻因挪用巨款引發法律風波，未來演藝事業動向備受關注。