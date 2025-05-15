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張震嶽睽違6年曝喜訊！　親揭10年「私下生活歷程」

▲▼張震嶽推出新單曲。（圖／本色音樂提供）

▲張震嶽推出新單曲。（圖／本色音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

張震嶽睽違6年推出新單曲〈浪人的…〉宣告回歸，也正式預告新專輯計畫即將展開，這首歌取材自他最熟悉的生活衝浪、海邊、派對與夜晚，也像是對過去十年生活方式與內在狀態的凝視與回應。阿嶽形容：「如果《海雅谷慕》是我認識自己的過程，這次的新專輯則是自我認同的回歸。接下來的作品，會從我的視角看愛情、親情、省思與人生。」

▲▼張震嶽預告展開新專輯計畫。（圖／本色音樂提供）

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▲▼張震嶽預告展開新專輯計畫。（圖／本色音樂提供）

▲▼張震嶽推出新單曲。（圖／本色音樂提供）

歌詞描繪了等浪與等人的黃昏時分，從小屋中焦急看著天氣預報、到車上無聲等待的孤單，再到派對中誤解的眼神，每一幕都是生活中的情緒縮影。阿嶽將「浪」擬人化為女性，訴說曖昧、期待與落空；他特意在歌名〈浪人的…〉後留下省略號，象徵每個浪人心中都有一段還沒說完的故事，「希望能透過這首歌，帶給大家嚮往自由的感覺，」他說：「因為衝浪就是每天期待擠到好浪，就滿足了。」

〈浪人的…〉這首歌明顯跳脫張震嶽過往的熱血搖滾印象，轉向一種內斂、濕潤又微醺的音色質地。編曲融合 City Pop 風格與輕復古節奏，張震嶽也在自己的社群表示，這首歌有別於之前的律動，希望創造聽覺上新的感受，而且要撮合近十年的生活風格。他說：「這就是我這十年的生活聲音，寫歌就是要體現生活。看得出來我的生活，就是海邊山上派對和醉醺醺。」

除了創作呈現生活風格，張震嶽也將錄音環境帶到自然之中，他與夥伴會在花蓮的民宿自行架設器材就開始錄音，在不設限的空間裡找回最直覺的聲音質地。「我想試著找回自己錄音的感覺，讓聲音有呼吸、有空間。」他說，「寫歌是記錄，不是設定；歌要自己覺得好聽，才會繼續做下去。」
 

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