74歲劉曉慶遭檢舉逃漏稅！傳官方調查中…新劇《折腰》才開播2天

記者陳芊秀／綜合報導

74歲大陸女星劉曉慶遭男子檢舉偷稅漏稅，檢舉人聲稱上海市，稅務局已受理此案，接下來藝人及其相關公司將展開調查。她2002年因逃漏稅被逮捕，當時收押看守所422天之久，後來獲釋出獄，如今再涉案引發關注，同時她在熱播新劇《折腰》演出關鍵角色，劇集是否受影響也引發陸網憂心。

▲74歲劉曉慶遭檢舉逃漏稅！傳官方調查中。（圖／翻攝自微博）

據大陸娛樂自媒體《優點娛樂》爆料，一位來自深圳的王先生出面檢舉，聲稱女星劉曉慶在上海的一家全資小型企業，利用開增值稅發票的方式規避個人所得稅，涉及金額巨大。王先生表示，2020年12月，劉曉慶珠寶公司向他借款330萬人民幣（約台幣1380萬元），隨後以「形象代言費」名義將款項轉入其個人名下的公司，並開出多張低稅率發票，涉嫌逃避稅款。

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▲男子指控劉曉慶及其公司逃漏稅，涉及金額巨大。（圖／翻攝自微博）

而劉曉慶的公司成立於2017年，注冊資本額僅3萬人民幣（約台幣12萬5528元），卻開出大量發票。檢舉人王先生指出，該公司沒有實際辦公場地和員工，僅用於開發票以規避高稅率。此前，她就曾因類似問題被要求補稅，並受到行政處罰。王先生表示，已就財產損失提告劉曉慶，並希望透過檢舉為國家挽回損失。目前，上海市稅務局已受理此案，將對劉曉慶及其相關公司展開調查。

劉曉慶走紅兩岸三地，演技資歷深厚，還跨界拍手機微短劇，最近大陸熱播的古裝長劇《折腰》，她也在劇中飾演男主角劉宇寧的祖母「徐夫人」，角色在故事中非常關鍵。且劇集在此之前，因為女主角宋祖兒涉稅爭議，已經延播兩年，直到5月13日空降開播，正是掀起追劇熱潮之際，又發生劇中演員涉稅被官方調查，觀眾紛紛留言「這是又發生了嗎」、「我的折腰才剛播，我真沒時間陪你鬧了」、「折腰快給我全集上線」、「不管怎麽樣，折腰一定要播完，我命運多舛的折腰啊，我承受不起你沒播完就下架的噩耗」。

▲劉曉慶在熱播新劇《折腰》飾演徐夫人，角色關鍵。（圖／翻攝自微博）

▲《折腰》開播2天就有劇中演員涉爭議事件。（圖／翻攝自微博）