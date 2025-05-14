金曲36／「台韓夯團組限定團」成入圍大贏家　TRASH阿夜突道歉：失態了

記者蔡琛儀／台北報導

第36屆流行音樂金曲獎頒獎典禮6月28日在台北小巨蛋舉行，入圍名單在今（14日）公布，最佳樂團獎入圍者包括無妄合作社、JADE、美秀集團、TRASH、由南韓夯團HYUKOH及台團落日飛車所組的AAA、八十八顆芭樂籽風光入圍。

▲落日飛車與HYUKOH合組限定團「AAA」。（圖／夕陽音樂提供）

由南韓夯團HYUKOH及金曲樂團落日飛車所組的限定團「AAA」，在今年金曲獎入圍7項奪冠，包括年度歌曲、最佳專輯製作人獎、最佳樂團、最佳裝幀設計獎、最佳演唱錄音專輯獎、光是最佳MV獎就入圍2支作品。

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金曲樂團TRASH已是四度入圍，今天現身擔任揭獎嘉賓的主唱阿夜，在好友宇宙人小玉唸出團名時難掩喜悅，「當下真的表情控管不住，很失態抱歉了。」團長頤原表示，非常開心能受到評審的肯定，「這張專輯是我們這15年來的縮影，從上一張專輯《Holy Trip》讓我們經歷了一場神聖的旅程，而做到這張專輯才真正了解，我們是因為搭上了幸福的末班車，才得以繼續前進，才能夠擁有這一切最美的風景，這不只是我們四個的旅程，也是這15年來一直支持著TRASH的所有人一起見證和成就的，謝謝大家！」

▲TRASH四度入圍樂團獎。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

鼓手魁剛說：「四度入圍了，感謝評審的厚愛，這個入圍名單很有感觸，這些團都是跟我們從以前什麼都沒有的時候就認識到現在的，這些人那個時候絕對不會想到，我們會在金曲獎見面！期待那天的到來，一定會很好玩！」貝斯手博文更預告要穿紅內褲：「謝謝評審的肯定，讓我們再次有機會參加這場音樂盛會，塵封已久的紅內褲該拿出來了，非常期待到時候能見到許多優秀的音樂人、老師們！」

JADE成員嘟嘟說：「三張專輯、三段人生、三種面貌都被接住了，謝謝金曲獎的溫暖。」AJ直呼：「終於又可以穿西裝惹！」