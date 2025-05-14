金曲36／蕭煌奇3度角逐歌王嗨到跳起來！　呂士軒自拍爽到模糊

▲蕭煌奇3度入圍國語歌王。（圖／華納提供）



記者翁子涵／台北報導

第36屆金曲獎將於6月28日在台北小巨蛋盛大登場，今（14日）公布入圍名單，本屆由資深音樂人丁曉雯擔任評審團主席，本屆歌王入圍的有柏霖、蕭煌奇、林家謙、呂士軒、李榮浩，金曲台語歌王蕭煌奇這次是第3度角逐國語歌王，他開心說：「從電視上面公布入圍的那一刻、我從椅子上跳了起來、也激動也興奮，也感覺不可置信，睽違多年再次入圍金曲獎華語男歌手，謝謝評審團的肯定。每張專輯不論是何語種，我都是用盡全力去製作跟演唱，真的很開心，我們頒獎典禮見。」

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▲李榮浩。（圖／翻攝微博／李榮浩）



而李榮浩則簡單表示：「謝謝音樂帶給我們的美好，謝謝金曲、謝謝所有。」首次角逐歌王的柏霖PoLin，公布當下正在參與創作營，他喜極而泣說：「謝謝大家，很感激，我已經說不出話來了，大家辛苦了，索尼音樂的同事們、A&R、企劃宣傳行銷和經紀人，都辛苦了，我們做到了！謝謝所有參與專輯製作的夥伴，謝謝華納版權，以及所有和我一起做作品的詞曲老師、製作人、編曲老師、樂手老師們，謝謝你們的心力與信任。今天剛好是我爸爸的生日，這是給他很棒很棒的生日禮物！」

同樣第一次入圍歌王的呂士軒，更開心在IG自拍畫面興奮到模糊，「在前年開始籌備這張專輯，是在好友的鼓勵與推動下展開的。這張作品的過程中經歷了很多故事與挑戰，也因此格外珍惜這次能夠被《好聲豪氣》評審們肯定的機會，這份認可對我來說意義重大。要特別感謝製作人呂尚，以及RoboKatz團隊，還有每一位在這張專輯中付出心力的夥伴們，真的太多人要謝謝了！當然也要謝謝一路以來支持的家人和粉絲，因為有你們，這張專輯才得以誕生、被聽見。」

