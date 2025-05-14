記者潘慧中／綜合報導

「見習網美小吳」的YouTube頻道有高達132萬位的訂閱者，搞笑有趣的拍攝主題備受喜愛。沒想到，不時會與粉絲分享生活的他，13日無奈證實：「轉機轉到飛機飛走了…人生第一次，特此紀念。」

▲小吳第一次沒搭上飛機。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）



小吳13日在Instagram限時動態透露，一行人打算先飛到吉隆坡機場，再轉機前往檳城。不料因為過海關排隊花了很久的時間，導致「飛機快跑了」，趕路途中，還被粉絲看到匆忙的一面，「我們真的超狼狽哈哈哈哈哈。」

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▲▼小吳在海關排太久來不及搭上班機。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）



遺憾的是，小吳一行人最後還是沒趕上班機，「到櫃檯時飛機已經飛走了」，只好在機場重買機票。最後，原本在5小時以內可以抵達的檳城，他過了12個小時才終於抵達，「哈哈哈哈哈哈！！！」

▲小吳一行人緊急重買機票。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）



被問到既然在海關排太久，那麼機場是否要負責後續時，小吳附上兩個哭笑不得的表情符號在留言區解釋：「是我們沒抓好時間，飛機訂太近了。」

▲▼小吳被看到狼狽一幕。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

