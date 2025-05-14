薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大　手機裡「全是酒店妹」

圖文／鏡週刊

薛楷莉被控坑騙3年前交往的邱姓男友420萬元，遭檢方依詐欺罪將她起訴。對此，她特地飛回台灣找律師準備打官司。本刊訪到薛楷莉的友人，他指出，薛楷莉的前男友邱男其實已經60多歲，經常向身邊友人請託幫他介紹對象，薛楷莉也是因此結識邱男，但是相識之初，對方卻謊稱只有50幾歲，直到後來薛楷莉看到他的身分證，才驚覺被騙。

據查，邱男是一間建築事務所的董事，在業界與學界都小有名氣，一查之下履歷豐富，但也有細究後頗值得商確的部分。總之當時交往之前，他與薛楷莉只見過一次面；之後薛楷莉便返回美國工作，但邱男開始展開熱烈的追求攻勢，每天訊息、通話不斷，利用電話噓寒問暖、煲愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲邱男年齡比薛楷莉大近一輪，初交往時還隱瞞真實年齡。

此外，邱男還曾向薛楷莉裝可憐，表示自己生不出孩子，至今還孤家寡人。邱男甚至向薛楷莉說已經付了鑽戒的訂金，表示想要向她求婚。另一方面薛楷莉歷經上一段失敗婚姻，原以為終於遇到真命天子，對方甚至向她表示可以將薛楷莉女兒的戶籍遷到台北東區精華地段，未來能在好學區就讀。

▲薛楷莉曾在IG上發表對男女感情相處的看法。（翻攝自薛楷莉IG）

為了女兒著想的薛楷莉，聽了邱男一番甜言蜜語以及口頭支票，毅然決定放下高薪的美國護理師工作，提著行李返回台灣；沒想到薛楷莉想像的幸福日子才沒過二天，邱男就突然態度丕變，認為兩人不合適在一起，讓她傻眼不已，也很想知道原因。

結果最令薛楷莉氣憤的是，自己竟然在不知情的狀況下當了小三！言下之意，邱男身邊還有其他人，而且不僅如此，邱男的手機裡頭還被發現有一堆酒店小姐的電話，最後連原本講好要讓女兒遷戶籍的事，對方藉故反悔，鑽戒後來也不了了之。友人不滿地表示，其實薛楷莉才是真正被騙財騙色的那方，只是錢財的部分，由於涉及案情，友人不便多做透露。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



更多鏡週刊報導

主播遭騙財騙色3／婚後1年老公就外遇 薛楷莉泣訴懷孕遭家暴險被枕頭悶死

主播遭騙財騙色4／苦讀考上美國護理師「年薪翻倍」 薛楷莉開新節目3個月就收攤

女星交往「油王」積蓄全給他 2.8億慘被騙光