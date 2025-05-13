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韓片砸6.2億台幣打造　安孝燮「墜河驚悚畫面曝光」！

記者蔡琛儀／台北報導

改編超人氣網路小說與網漫、斥資高達300億韓圜（約新台幣6.2億元）天價打造的南韓電影《全知讀者視角》，即將在今年7月席捲全台大銀幕，由安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA，以及BLACKPINK成員JISOO共演，前導預告中更首度曝光由童星權恩成飾演的「李吉永」、詭譎神秘的鬼怪「鼻荊」，以及震撼登場的怪物「魚龍」等角色造型。

▲▼《全知讀者視角》李敏鎬、安孝燮。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲安孝燮。（圖／采昌國際多媒體提供）

由安孝燮飾演的主角「金獨子」，以犀利眼神與臉上傷痕，配上緊閉的雙脣，搭配「我是唯一知道這個世界結局的人」台詞，體現出陷入孤獨和緊張感的人物內心世界；李敏鎬飾演的「劉眾赫」則撐著劍、以銳利眼神提問「為什麼世界會變成這樣呢？」蔡秀彬則飾演與獨子同為上班族的「劉尚雅」，也掩飾不住驚慌失措的表情大呼：「在這裡，每天都要這樣打架嗎？」最後不得不拿起武器面對未知敵人，完美呈現從普通人成為女戰士的蛻變；由申承浩飾演的「李賢誠」也從好奇，到後來漸漸對獨子展現信賴。

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而NANA飾演為正義而戰的「鄭熙媛」，強烈眼神也似乎埋藏不為人知的過去，令人想一探究竟；至於BLACKPINK成員JISOO飾演視劉眾赫為師的高中生「李智慧」，一針見血地指出：「這個世界，只有強者才能生存。」對情感毫無波動的她，究竟有著怎樣的故事？最後則是首度曝光的新角色形象，由童星權恩成飾演的少年「李吉永」，擁有與昆蟲溝通的能力，純真無畏地高喊：「我也想跟那些怪物戰鬥！」展現出讓人驚喜的存在感與活躍度。

▲▼《全知讀者視角》李敏鎬、安孝燮。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲李敏鎬。（圖／采昌國際多媒體提供）

預告一開始，原本只是平凡上班族的「金獨子」，在下班途中搭乘地鐵，赫然發現自己熟悉的小說世界竟然成真，鬼怪「鼻荊」現身向乘客宣告第一項主線任務：「請殺死一個以上的生命體」，讓地鐵車廂頓時陷入瘋狂。當獨子與小說主角「劉眾赫」初次相遇，對方卻不屑地說出：「活著撐到忠武路吧。」隨後畫面急轉至獨子被拋下大橋，巨型怪物「魚龍」躍出水面、張口撲來，場面張力爆棚、視覺震撼直逼好萊塢超級大片等級。

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