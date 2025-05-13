EVERGLOW出道6年宣布解散！　成員2個月前自爆「完全沒收入」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓6人女團EVERGLOW在2019年出道，由E:U、施賢、Mia、Onda、Aisha及中籍成員怡人組成。怡人年初才在粉絲互動平台透露零收入，沒想到，EVERGLOW 13日便宣布正式解散。

▲EVERGLOW近年活動大幅減少。（圖／翻攝自X／EVERGLOW_STAFF）

據韓媒《每日經濟 Star Today》報導，EVERGLOW全體成員決定在與所屬經紀公司樂華娛樂的合約到期後，正式解散。據相關人士透露，所有成員都會各自尋求新東家和未來方向，而樂華娛樂也認為難以與成員們繼續合作，因此在給予支持與祝福的同時，雙方達成協議正式分道揚鑣。

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事實上，EVERGLOW在出道後，大概積極活動了三年，每年推出兩張專輯。然而，自從2022年開始，他們有長達一年的空白期，甚至在2023、2024年只發行過一張單曲，整體活動大幅減少。

此外，怡人在3月也向粉絲透露：「我真的很喜歡站在舞台上，但完全沒有收入，但我又不想放棄這份職業。」坦言未從公司收到任何結算。當時，樂華娛樂的老闆杜華在節目《年輕的戰場》中回應：「她應該是在出道的時候公司投入比較大，所以那筆錢還沒還清給公司。」

▲怡人曾透露出道6年沒收過結算。（圖／翻攝自X／EVERGLOW_STAFF）

EVERGLOW團名是由「EVER（永遠、一直）」與「GLOW（閃耀）」組合而成，象徵「就像白天有陽光、夜晚有黑暗，我們要將光與影的所有時間都變成只屬於我們的時光」，如今這段閃耀的旅程劃下句點，也令人不勝唏噓。