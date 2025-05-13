ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

EVERGLOW出道6年宣布解散！　成員2個月前自爆「完全沒收入」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓6人女團EVERGLOW在2019年出道，由E:U、施賢、Mia、Onda、Aisha及中籍成員怡人組成。怡人年初才在粉絲互動平台透露零收入，沒想到，EVERGLOW 13日便宣布正式解散。

▲▼EVERGLOW出道6年宣布解散。（圖／翻攝自X／EVERGLOW_STAFF）

▲EVERGLOW近年活動大幅減少。（圖／翻攝自X／EVERGLOW_STAFF）

據韓媒《每日經濟 Star Today》報導，EVERGLOW全體成員決定在與所屬經紀公司樂華娛樂的合約到期後，正式解散。據相關人士透露，所有成員都會各自尋求新東家和未來方向，而樂華娛樂也認為難以與成員們繼續合作，因此在給予支持與祝福的同時，雙方達成協議正式分道揚鑣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，EVERGLOW在出道後，大概積極活動了三年，每年推出兩張專輯。然而，自從2022年開始，他們有長達一年的空白期，甚至在2023、2024年只發行過一張單曲，整體活動大幅減少。

此外，怡人在3月也向粉絲透露：「我真的很喜歡站在舞台上，但完全沒有收入，但我又不想放棄這份職業。」坦言未從公司收到任何結算。當時，樂華娛樂的老闆杜華在節目《年輕的戰場》中回應：「她應該是在出道的時候公司投入比較大，所以那筆錢還沒還清給公司。」

▲▼EVERGLOW出道6年宣布解散。（圖／翻攝自X／EVERGLOW_STAFF）

▲怡人曾透露出道6年沒收過結算。（圖／翻攝自X／EVERGLOW_STAFF）

EVERGLOW團名是由「EVER（永遠、一直）」與「GLOW（閃耀）」組合而成，象徵「就像白天有陽光、夜晚有黑暗，我們要將光與影的所有時間都變成只屬於我們的時光」，如今這段閃耀的旅程劃下句點，也令人不勝唏噓。

分享給朋友：

追蹤我們：

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

推薦閱讀

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

小龍女李芷霖偷吃案反轉？正宮證據片被揪「7處造假疑點」下架　網掀戰

小龍女李芷霖偷吃案反轉？正宮證據片被揪「7處造假疑點」下架　網掀戰

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

人氣AV女優「突紋大片刺青」片量恐銳減！　達人驚：公司怎沒阻止

人氣AV女優「突紋大片刺青」片量恐銳減！　達人驚：公司怎沒阻止

汪小菲新妻Mandy收母親節禮　大S兒子手寫卡內容曝光

汪小菲新妻Mandy收母親節禮　大S兒子手寫卡內容曝光

獨家／NONO被判2年6月！受害化妝師「罹癌一度撐不住」發聲：死磕到底

獨家／NONO被判2年6月！受害化妝師「罹癌一度撐不住」發聲：死磕到底

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

小龍女李芷霖偷吃案反轉？正宮證據片被揪「7處造假疑點」下架　網掀戰

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

人氣AV女優「突紋大片刺青」片量恐銳減！　達人驚：公司怎沒阻止

汪小菲新妻Mandy收母親節禮　大S兒子手寫卡內容曝光

獨家／NONO被判2年6月！受害化妝師「罹癌一度撐不住」發聲：死磕到底

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

EVERGLOW

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 全裸放天燈遭警察盤查！　《誰在看著我們》7男星泰國拍戲被檢舉
  2. 《與神》作者控9歲兒遭特教師虐待「大反轉」！　二審判決出爐
  3. EVERGLOW出道6年宣布解散！　成員2個月前自爆「完全沒收入」
  4. 林逸欣揭苦戀「因世俗眼光分手」：深愛過，只能在心裡想念
  5. 《絕命終結站》真火活燒！71歲女星全身著火　400英尺高空群演崩潰喊害怕
  6. 李安首度策展！金馬經典影展30部瘋狂喜劇　 《一夜風流》4K首登台灣大銀幕
  7. 日資深女星離世！享壽85歲　「腦出血」送醫療養8個月惡化不治
  8. 76歲影帝性侵淫喊「摸我大陽傘」判刑出爐！女場記淚訴：難忘他的野蠻
  9. 76歲金球影帝性侵2女遭定罪！　「雙腿夾住被害者摸臀」犯行曝光
  10. 大S百日緬懷活動遭酸「為小S復出鋪路」　陶晶瑩傻眼發聲：根本不需要

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366