曾被NONO喊恩人！　郭子乾一聽「他遭判2年6個月」沈默尬笑回應

記者黃庠棻／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）遭6名女子指控性侵、猥褻，被檢方依強制性交、強制性交未遂、強制猥褻等多項罪名起訴，今（13日）案件在士林法院宣判，他以1項強制性交未遂罪被判處2年6個月徒刑，其餘罪嫌則獲判無罪，全案可上訴。曾被NONO稱為恩人的郭子乾出席活動被問到此事，沈默了許久都無法做出回應。

▲NONO被判處2年6個月徒刑。（圖／記者黃宥寧攝）

李國修紀念作品《半里長城》今（13）日舉辦笑噴版記者會，包含藝術總監王月、導演許柏昂、主演郭子乾、樊光耀、LuLu黃路梓茵、陳漢典、杜詩梅、大愷皆一同出席。樊光耀還特地穿了恩師李國修的衣服現身，用黑色幽默的口吻說道「我今天穿著國修老師的遺物來，是他遺孀送我的」。

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▲《半里長城》舉辦笑噴版記者會。（圖／記者林敬旻攝）

而郭子前過去曾被NONO稱為恩人，他在採訪中被問到是否有看到對方被判刑的新聞，一向腦筋動得非常快他瞬間沈默了好幾秒，露出頗為尷尬的微笑，最後吐出一句「這太難了」。

▲郭子乾被問及NONO沈默了。（圖／記者林敬旻攝）

對此，王月也跳出來幫忙解圍，作為代表說出自己的想法，表示「我相信司法的判決，這樣的結果希望能帶給受害者一點安慰，以及正義的回饋，希望METOO運動讓社會有警覺性，重新喚起對我們兩性的警覺，讓社會更有同理心」。

▲郭子乾被問及NONO沈默了。（圖／記者林敬旻攝）