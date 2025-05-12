佩甄收10克拉鑽石「背後藏老公的愛」！ 　鑑定全場驚呆：增值百萬元以上

記者孟育民／台北報導

台灣好媳婦佩甄首度登上JET綜合台《大尋寶家》鑑寶，帶著多件老公送的珠寶與限量包登場，包括粉鑽戒指、結婚10周年方形鑽戒、寶格麗耳環、金珍珠項鍊，以及一只愛馬仕限量「藍盒子系列」包，每一件都蘊藏著夫妻之間的愛情故事，她笑說自己平時簡單樸素，沒有耳洞也不常配戴珠寶，「我平常頂多就是打高爾夫球，沒有太多場合需要珠寶，但老公總會在生日、紀念日偷偷送我驚喜，這些珠寶幾乎都是他的心意。」

▲佩甄展示自己的珠寶，每件都藏家人的愛。（圖／JET綜合台提供）



其中金珍珠項鍊的背後蘊藏著滿滿的婆媳情深，原來十年前婆婆70大壽時，是佩甄親自挑選、與老公一起送上的賀壽禮，沒想到今年佩甄生日當天，婆婆將這條項鍊回送給她，更特別的是，婆婆在送出之前，還貼心先詢問佩甄的老公：「佩甄這樣會不會介意？」老公立刻笑說：「佩甄不會介意的！」婆婆還告訴佩甄：「我現在80歲了，不適合戴這麼華麗閃亮的珠寶，這條項鍊我要當作傳家寶傳給妳。」婆婆的一席話，讓佩甄當場感動落淚，表示要把這件金珠，未來也要傳承給媳婦，「如果我兒子這輩子沒有娶，我就再傳承給我的女兒 。」

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▲佩甄收到婆婆的傳家寶。（圖／JET綜合台提供）



接著，佩甄展示了7年前老公送她的10克拉方鑽生日禮物，她笑說：「其實平常我們很少會過節，但是只要是生日或是紀念日，老公都會製造驚喜給我，他都會自己先買，如果戒圍不符，就會再拿去更改。」

而這顆10克拉方鑽經過節目秦老闆的專業鑑定評估，市價竟比當年購入時增值了百萬元以上！」消息一出，全場驚呼，佩甄更是當場眼淚在眼眶打轉，佩甄還語帶玩笑地對老公告白：「早說嘛，我更愛你了， 那幫那幫我怎麼樣都我以為我已經很愛你了，沒想到我今天更愛你了！」笑翻全場！

▲佩甄老公送她10克拉的鑽石，現在市值增加百萬。（圖／JET綜合台提供）