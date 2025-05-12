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快訊／音樂人韓賢光「運動到一半出事」！遺孀慟：多日搶救無效 享壽67歲

記者潘慧中／綜合報導

資深音樂人韓賢光8日剛傳出暈倒送醫，插管搶救中，沒想到家屬12日遺憾地發出訃聞，證實他已於12日凌晨在上海因「突發心源性猝死」病逝，享壽67歲。

▲韓賢光。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 韓賢光家屬發布訃聞 。（圖／翻攝自微博）

▲韓賢光。（圖／翻攝自微博）

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據家屬透露，韓賢光先生日前於運動時不幸發生「突發心源性猝死」，經多日搶救仍無力回天。他的辭世，不僅讓華語音樂界沉痛哀悼，也讓曾與他合作的音樂人、歌手與樂迷深感不捨。他的親友與家人表示，將擇日於上海市寶興殯儀館舉行追思會，並懇辭花圈與奠儀，「感謝各界關心，請用祈禱與歌聲送先生最後一程。」

▲▼ 韓賢光 。（圖／翻攝韓賢光臉書）

▲韓賢光驟逝 。（圖／翻攝自臉書）

韓賢光為台灣知名音樂製作人、作曲人、作詞人與貝斯手，歷年來參與製作無數膾炙人口的音樂作品，包括《單身情歌》、《蒙娜麗莎的眼淚》、《機場》、《離人》、《深呼吸》等經典金曲。他也曾擔任金曲獎評審及演唱會音樂總監，對華語流行音樂影響深遠，被譽為「華語樂壇的永恆音樂瑰寶」。

出道數十年，韓賢光始終堅信「音樂是生命的呼吸」，他以創作為志業，組建多個搖滾樂團如《薛岳&幻眼合唱團》、《RAY Band》、《老螺絲樂團》及近期的《答案商店》，並積極參與秀蘭瑪雅、林志炫、南方二重唱、范曉萱、伊能靜、王力宏、任賢齊等數百位歌手的專輯與演唱會製作。

▲▼ 韓賢光 。（圖／翻攝韓賢光臉書）

▲韓賢光享壽67歲 。（圖／翻攝自臉書）

韓賢光2023年底創立《答案商店》並擔任團長，於翌年發表同名專輯，再次證明他對音樂的熱愛與堅持。從音樂創作到現場演出，他始終以旺盛生命力影響並啟發無數後輩音樂人，只不過如今撒手人寰，留給外界不勝唏噓。

訃聞全文：

在此沉痛的通知大家，中國台灣傳奇音樂家、答案商店樂團團長，韓賢光先生運動時因「突發心源性猝死」，經多日搶救無效，於2025年5月12日凌晨3點54分病逝於上海，享年67歲。

韓賢光先生堅韌睿智，樂觀豁達，為華語樂壇創造了許多經久不衰的音樂作品。他是華語樂壇永恆的音樂瑰寶。

中國台灣傳奇音樂家

中國台灣著名音樂製作人、作曲人、作詞人、貝斯演奏家、金曲獎評審、演唱會音樂總監。

經典作品：《單身情歌》、《蒙娜麗莎的眼淚》、《機場》、《離人》、《深呼吸》……（答案商店）

韓賢光先生作為華語樂壇重要推手，曾組建《薛岳&幻眼合唱團》、《RAY Band》、《老螺絲樂團》、《答案商店》等搖滾樂團；更參與製作了薛岳、優客李林、秀蘭瑪雅、林志炫、南方二重唱、范曉萱、文章、伊能靜、潘安邦、高凌風、王力宏、任賢齊……等數百位歌手的唱片專輯及全球演唱會音樂總監。其音樂跨越世代，並對華語樂壇深具影響力。

先生一生秉持「音樂是生命的呼吸」信念，始終在創作與音樂現場迸發活力。2023年底歲值65下組建了《答案商店》樂團，擔任團長，依然保持著旺盛的創作生命力，次年5月製作並發表同名專輯《答案商店》。直到生命最後一刻，仍散發著獨特的光，培育無數後輩音樂人。華語樂壇痛失才俊與賢良夥伴，親友與家人甚表哀痛。

擇日將在上海市寶興殯儀館舉行追思會。懇辭花圈奠儀。

「感謝各界關心，請用祈禱與歌聲送先生最後一程。」

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