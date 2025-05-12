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大S曾言「你們都是我的孩子」！Lily約定姨媽天堂見　深夜長文訴思念

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛）今年2月初病逝日本，11日離世滿百日，9日小S發起活動，邀請圈內好友及網友們一起寫下對大S的思念，期盼讓媽媽悲傷能越來越小，平靜越來越大。S媽才曬一家慶祝母親節的照片，被不少人認為長相神似大S的外甥女Lily，稍早也透過IG發出長文，附上小時候的照片，隔空喊話姨媽：「謝謝您送給我最珍貴的禮物，不是一個東西，也不是一句話，而是那份被您守護著的孩子氣。我會把它收進心裡，好好珍惜，一輩子。今天是母親節，母親節快樂。我愛您，我的姨媽。」

▲▼Lily發文思念大S。（圖／翻攝自Lily IG）

▲Lily發文思念大S。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）

大S向來寵愛小S三個女兒，如今最溫暖的姨媽不在了，Lily深夜有感而發說：「小時候的我，總是對很多事情感到困惑。
也許正因為這樣，我才那麼喜歡藝術，因為它能讓我說出那些說不出口的話。大家常說我畫得有特色、畫面很震撼，但只有您說『Lily！我們心靈相通』，謝謝您，看見了我畫裡一層又一層、躲在最深處的我。」

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大S誇讚Lily是寶藏女孩，並永遠以她為榮，Lily回憶起過往，大家總教她「不要理網路上的言論」，不過大S卻在半夜檢舉酸民留言，這些回憶讓她永遠忘不了，「以前收工後，我最期待的就是去您家聚餐，有次媽媽笑說『小林志玲來啦』，您馬上說『姨媽看到新聞都說妳像別的明星，但明明就是像姨媽！米穀也是！你們都是姨媽的孩子』。」

▲▼小S女兒發文。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）

▲Lily回憶和大S的互動。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）

Lily分享最喜歡和大S聊宇宙、外星人、死亡，兩人也曾約定以後全家要在天堂會合，「在那裡，我還有好多話想對您說，好多問題想問您。您變回天使之後，我才發現，再也沒有人會在意數字的意義，也沒有人願意這麼認真地回應我那些奇奇怪怪的問題了。」她表示會將回憶永遠放在心中，並祝大S母親節快樂，字句中充滿無限傷感。

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