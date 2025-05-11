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揚言要砍同志的頭！網紅牙醫「疑歧視言論再被挖」　開轟遊行：污辱我眼睛

記者孟育民／台北報導

在IG擁有1萬粉絲的網紅「小周牙醫」，曾以牙醫的身分上過《小姐不熙娣》，當時還在節目上唱饒舌，獲得小S讚賞。不料，日前他在社群開放粉絲問答，有網友問他「有男森（生）跟你告白過嗎？」沒想到他卻回：「我應該會找人把他頭砍了，給學弟妹練習口解神解lab，給他個機會投胎不要當gay。」一番偏激的言論，慘遭網友出征，有網友再翻他過往歧視言論，再度掀起討論。

▲▼小周牙醫過往言論再被挖。（圖／翻攝自小周牙醫IG）

▲小周牙醫過往言論再被挖。（圖／翻攝自小周牙醫IG）

小周牙醫在2024年同志遊行時，就見到路上狀況，有感而發表示：「遊行就遊行，啊就不能穿正常點，大哥們我很難閉著眼睛過馬路誒，你們要做自己我沒意見，但不要污辱我的眼睛，眼睛好痛....。」

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▲▼小周牙醫言論遭到網友出征。（圖／翻攝自小周牙醫IG）

▲小周牙醫曾上過《小姐不熙娣》，算是小有知名度。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

眼看輿論越燒越大，小周牙醫也緊急道歉：「大家好，我想在這邊鄭重的跟大家道歉，針對昨天一則問答回覆中，我用了很不成熟且具攻擊性的言論，而造成很多人的不舒服與不滿，因為在帳號成立以來一直收到許多騷擾且惡意的私訊，所以昨天一時衝動發表了很不當的回覆，是我還不夠成熟也會針對這件事深刻反省，真的非常對不起造成大家的不愉快。」

他也提及，即便收到騷擾也不該針對同性戀有以偏概全的言論，表示未來會改進並反省，「我真的很抱歉造成大家的困擾。」不過道歉聲明曝光後，許多網友仍不買單，IG被狂洗版，痛批他：「講出來的話像沒受到教育」、「很可怕的言論」、「你可以不認同，但沒必要殘暴吧」。


 

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小周牙醫, 同志, 歧視, 恐同

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