李四端皈依佛門！突從「從樓梯重摔」痛苦3個月　醒悟：佛祖要給警惕

記者孟育民／台北報導

資深媒體人李四端在Podcast節目《今晚找四端》中，與主持人仔仔深入探討此台灣信仰文化。李四端分享從小身為天主教徒，但因當時遇到影響家庭安定的大事，處在困頓徬徨，太太的朋友建議他們可參加法會，透過宗教穩定心靈，李四端當時半信半疑參與法會，直到遇見現一位法師，開始轉變心境：「我在現場遇到一位法師，他似乎看穿我，這也是我第一次體驗到被人看穿的感覺，他在跟我聊天的過程，似乎知道我為何而來、正在遭遇什麼不順利的事情，他讓我感覺有種溫暖與平定，好像真的走到不同的世界。」





▲李四端分享接觸法會的心路歷程。（圖／今晚找四端提供）

也正因為這樣，讓李四端因緣際會皈依佛門。他坦言，初期參與法會時，總是懷抱著「交換條件」心態期待，李四端舉例：「每次參加法會，我都會跟佛祖許願，甚至在唸經結束前也會希望佛祖保佑我完成什麼願望、對我好一點，希望獲得新的機會，好像在談條件一樣。」

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直到有一次李四端參與寺廟中秋節活動佈置，那時他在佛祖像正前方掛置燈飾，因站不穩而從樓梯上摔下來，膝蓋重重摔在大理石地板上，當下膝蓋的痛感很快就變成麻木，隔天起床，腳完全無法著地，就醫檢查是膝蓋半月板嚴重摔傷，歷經三個月的痛苦復原，從這件事情他體悟這或許是佛祖要給他警惕。

▲李四端分享曾因心態不對遭懲罰。（圖／今晚找四端提供）

李四端說：「我一直覺得受傷不是一件偶然，雖然可歸納是自己不小心導致意外，但我覺得在那個特殊的地點，可能透過這樣提醒我宗教從來不是許願池，而是一種純粹、找回支持自己平靜的力量。」後來每次回到佛寺，他都會再回到摔跤的地方進行跪拜，告訴佛祖自己有所體悟。