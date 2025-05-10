家寧母親節前夕「再PO不露臉做菜片」　詭喊：終於出膠了

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級家寧、Andy日前撕破臉，女方被指控奪走10年心血，一家四口遭檢警調查，她在沉寂多日後分別在本月1日、8日於頻道上傳一段3分多鐘的不露臉做菜影片，今（10）日適逢母親節前夕，她再度上傳新片，並在封面圖寫下：「天呀！終於出膠了！」

▲家寧又PO新影片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

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透過家寧發布的最新影片「噓！關鍵在於出膠時間！【 秘食趣｜銀耳蓮子羹Snow Fungus and Lotus Seed Dessert Soup】」可見到，其風格與日前上傳的「酸辣檸檬蝦」及「糖葫蘆」相同，都是分享製作料理過程，全片只有背景音樂，沒有本人露臉，只有人影做出品嘗的動作。

▲家寧。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0）

影片一開始，家寧配文寫道「多久沒有，留給自己一點清甜的時間了呢？」緊接著是她製作銀耳蓮子羹的過程，全程不發一語，疑似想透過製作食物的過程，形容最近的心情。影片最後，家寧表示：「這碗，來得剛剛好，你也剛剛好，不是為了誰，也不是為了好看，更不是為了證明些什麼。銀耳在浸泡中，慢慢地柔軟下來，從一片片剝離，到一點點釋出膠質，每個過程，需要時間，也需要意願。我們總是習慣，把時間花在別人身上，那今天，這碗，你願不願意，留給自己？你的答案，是什麼？」