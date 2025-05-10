才被跟騷狂粉拉扯受傷！　曹雅雯開唱崩潰求救：她又來了

▲曹雅雯出席藍寶石大歌廳演出。（圖／高雄流行音樂中心提供）



記者翁子涵／高雄報導

金曲歌后曹雅雯今（10日）出席高雄流行音樂中心「2025真愛秀‧藍寶石大歌廳」，身穿閃亮束腰澎澎魚尾裙登台，重現當年秀場華麗點滴，她深情演唱《一生平安》、《思念的歌》，以渾厚唱腔展現精湛實力，不過專業演出的背後，其實心懷恐懼，原來騷擾她1年多的恐怖粉絲，今天還追到高流現場堵她，被問此事，曹雅雯更面露驚恐，驚魂未定直喊：「她每次都有來。」

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▲▼曹雅雯身穿華麗禮服亮麗登台。（圖／高雄流行音樂中心提供）



曹雅雯過去1年來遭一名新加坡籍、年約30歲劉姓女粉絲持續騷擾，日前還直接飛到台灣，在車站堵她，雙方發生拉扯，導致曹雅雯手機掛繩被扯壞、指甲斷裂，今天被問及恐怖女粉後續進度？曹雅雯面露恐懼說：「她今天也有來，4點就來了。」所幸被保全認出、阻止她進場，經紀人表示早已申請保護令，但還需要時間才能跑完流程。

她今現身身型再度明顯消瘦許多，曹雅雯透露自己目前51公斤，已經能正常進食，沒有厭食症，但坦言最近瘦到褲子都沒辦法穿，只能拿去改腰，曹雅雯今晚也和邵大倫合唱〈酒後的心聲〉、〈愛拼才會贏〉與〈秋雨彼一眠〉等膾炙人口的台語金曲，喚起滿場觀眾的回憶與熱烈掌聲。

主持人陳亞蘭緊接著登台，與曹雅雯合體演唱〈遊臺灣〉，這首歌頌寶島風光及在地美食的歌曲正是陳亞蘭主演的《嘉慶君遊臺灣》片尾曲，三年前靠著這部優質戲劇奪下女視帝的她因緣際會下與曹雅雯合作，趁著這次藍寶石大歌廳同台機會，兩人再度合體重新演繹〈遊臺灣〉，最後一段長達30秒聯手飆唱111字RAP更讓人意猶未盡、讚嘆連連。

