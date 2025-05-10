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大S生前自責「婚姻讓母親受委屈」　于美人心疼S媽：內心與世隔絕

記者陳芊秀／綜合報導

大S（徐熙媛）逝世將滿百日，妹妹小S（徐熙娣）公開發文請圈內好友與民眾分享與姊姊的回憶，同時為徐媽媽打氣，娛樂圈好友紛紛感性長文回應。而她一生感情給外界敢愛敢恨印象，主持人于美人文中透露：「大S一直很心疼S媽，因為她的婚姻讓母親受到委屈！」

▲▼女星大S徐熙媛於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸病逝東京。（圖／記者李毓康攝）

▲大S病逝衝擊各界。（圖／記者李毓康攝）

于美人提到，疫情期間，為了響應賈永婕呼籲捐贈呼吸器至馬來西亞，因此與大S見面聚會，雙方聊天聊地、無所不談，更提及「大S一直很心疼S媽，因為她的婚姻讓母親受到委屈！我也幽默地提供自己的生活故事，搏君一笑！」她回憶道，大S當時以堅定的語氣說：「美人姐，我相信人只要有善念，就會有能量！」她感性寫下：「多麽真誠善良的女孩，祝福妳去到更好的地方！」

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徐媽媽難以走出喪女之痛，于美人特別寫下一段話，盼望徐媽媽好好照顧自己。她引用韓劇《苦盡柑來遇見你》的台詞：「失去孩子的母親，眼淚比海水還多。」她不禁想到徐媽媽「雖身處人世，內心卻與世隔絕」。不知道徐媽媽為此哭了多少天，只要有家人、朋友的陪伴與支持，徐媽媽終能走出傷痛，迎接新的生活，但她說道「如果有一天整整二十四小時都沒有掉眼淚，請您一定要記下來！」相信大悲大慟會在生活的邊緣標記新的界線，從中慢慢走出來。

同時于美人也喊話，相信大家都會陪伴徐媽媽，以真摯的文字表達對大S的思念與祝福，期盼徐媽媽能感受到來自各方的愛與力量。

賈永婕在疫情期間為醫療物資出力，熱血號召娛樂圈好友加入支援行列，2021年時曾發文為馬來西亞醫護加油打氣，原本要捐贈PAPR（電動過濾式呼吸器）到當地，卻因為原製造德國的進出口管制局規定，呼吸器不得跨國出口，後來則是捐贈2000件防護衣到馬來西亞。大S在疫情期間低調支援醫療物資，並於2021年宣布了與大陸富商汪小菲離婚的消息。

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