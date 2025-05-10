FIFTY FIFTY推新歌！Keena缺席原因曝光　和前製作人對質後出現PTSD

記者張筱涵／綜合報導

韓女團FIFTY FIFTY成員Keena近日健康亮起紅燈，據所屬經紀公司ATTRAKT聲明，她在與前製作人安成一（안성일）進行對質審問後，出現嚴重的創傷後壓力症候群（PTSD）症狀，因而緊急中斷所有活動，專心休養。

▲Keena（左上）現在暫停活動中。（圖／翻攝自Instagram／we_fiftyfifty）



據韓媒《日間體育》報導，ATTRAKT表示：「Keena 近期與安成一進行對質審問，事後她表達精神與身體都受到極大痛苦，並出現 PTSD症狀。公司將藝人的健康擺在第一位，因此決定讓她暫停活動。」

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回顧爭議，Keena 早在2023年8月就以偽造文書及行使偽造文書等嫌疑對安成一提出刑事告訴。據傳，安成一涉嫌偽造Keena簽名，並試圖在〈Cupid〉一曲的版權分配中將她的持有比例壓至僅0.5%。在Keena的要求下，雙方進行了對質審問，之後便開始出現創傷症狀。

FIFTY FIFTY在今年4月29日發行第三張迷你專輯《Day & Night》後正式回歸，主打歌包括〈Pookie〉與〈Midnight Special〉。然而，Keena卻未能參與此次回歸活動，ATTRAKT 解釋：「Keena 近期身體狀況不佳，需要充足的休息與恢復。經她本人意願及公司討論後，決定無法參與這次專輯宣傳活動。」

公司也承諾會全力支持Keena：「我們會不遺餘力地協助Keena儘早恢復健康，日後能以明朗、健康的模樣再次站在粉絲面前，關於她未來的活動安排，將視恢復情況再另行公告。」