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詹子萱拍戲露股溝條件要講好　親密戲不怕尺度大

記者葉文正／台北報導

鏡電視《誰來演戲》主持人劉品言帶著詹子萱進行一場演員修行課，兩人一邊畫潑畫一邊聊成為演員的契機與初心，也話題中談到演員的修煉，詹子萱表示她看過很多演員訪談，發現即使是前輩對於表演也一直在摸索，只是在於每個人的階段性不太一樣。

▲劉品言(左)與詹子萱首次挑戰潑畫。（圖／鏡電視）

▲劉品言(左)與詹子萱首次挑戰潑畫。（圖／鏡電視）

詹子萱感性地說：「表演真的是一個修行不完的課題」。至於感情上的修行，詹子萱表示感情可以讓她更了解自己，所以是一定要的，如果有個穩定的戀情自己會想要公開，但還是要尊重對方的想法，如果對方覺得可以承擔，她是很願意公開戀情的人。本集將於本週日（5／11）晚上11點播出，中華電信MOD、HAMI VIDEO週一精彩跟播。

▲劉品言(左)與詹子萱首次挑戰潑畫。（圖／鏡電視）

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▲詹子萱曾經在「山下學堂」上了一年半的課程。（圖／鏡電視）

詹子萱表示會當演員的契機，是因為學生時期的她看了鍾孟宏的《回音》以及韓國電影《密陽》、《原罪犯》、《聖殤》等片，讓她深受衝擊也被深深打動，也在當時埋下想成為演員的種子。

▲劉品言(左)與詹子萱首次挑戰潑畫。（圖／鏡電視）

▲詹子萱表示如果對方同意，自己是個可以公開戀情的人。（圖／鏡電視）

2020年詹子萱抱持著去試試看的心情去北京參加「山下學堂」甄選，一踏進面試會場，看到周迅、陳坤、舒淇、烏爾善及陳國富等評審，讓她當下腦袋一片空白、身體發軟，面對評審的發問，她笑說「慌張到根本不知道自己在講什麼」。

詹子萱一路過關斬將，從一開始的200人，成為一個月後僅剩的20人之一。一年半上課期間，除了台詞、聲音、肢體等表演課程，還有冥想、太極、瑜珈、手作等，都成為詹子萱日後演出的養分。回台後詹子萱客串演出《罪後真相》後，對自己未來正迷惘時，恰巧張鈞甯開立的經紀公司來邀請，雙方一拍即合，讓她點頭簽下人生首個經紀約。至於與張鈞甯的互動，詹子萱說張鈞甯帶給她安全感，而且是個在選擇劇本、角色時很好的討論對象，雖然討論最後她還是會以自己的選擇來做決定。

詹子萱也談到《愛愛內含光》是她首次擔任女主角的作品，從確認到進劇組僅有兩週，她原本擔心的尺度問題，導演、監製在開拍前還特地花了一整個下午跟她討論拍攝細節，包括股溝露到幾公分都講得一清二楚，所有討論結論更是直接寫進合約。

而正式進劇組後，黃婕妤導演每次在拍攝親密戲時，從排戲、開拍到拍攝，都全程在場外，拍完第一時間也會關心詢問演員狀況。同劇演員馬志翔、夏于喬、林哲熹等人，則是會在拍攝現場或收工回家路上對她打氣說「這件事情不要緊張，它就是一個動作戲」，幫她舒緩緊張情緒，讓她安心不少。

詹子萱也說到拍攝親密戲的時候，其實她滿心都是之前排練的動作以及拍攝時如何給滿情緒，所以她眼中只有對手，就算攝影師跟燈光師就在一旁近距離拍攝，她也無暇顧及只能專注在演出上。

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