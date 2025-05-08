55歲葉全真近照曝光美成這樣！　現身力挺家家...卻暈到想吐

記者蔡琛儀／台北報導

家家睽違6年推出全新專輯《你給我的》，同名主打〈你給我的〉邀請到55歲實力派演員葉全真、入圍去年金馬獎最佳新人獎的林政勳攜手演出，兩人精湛細膩的演技深刻詮釋母子情深的故事和失智症議題，催淚指數爆表。

▲▼家家〈你給我的〉邀請林政勳、葉全真演出。（圖／相信音樂提供）

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〈你給我的〉MV不僅描繪母子之間的情感，更透過優雅的國標舞貫穿整個故事，家家透露當初看到劇本時，便勾起對已逝母親的深切思念。她與媽媽的感情十分深厚，彼此總會互相報備行程、給予關心，媽媽的工作正好是國標舞服裝的裁縫師，所以經常在家裡跳舞，家家笑說：「我媽媽很愛表現，手腳不協調又很愛跳舞，我跟我姊都會笑她！」

而媽媽曾經親手為她打造演唱會服裝也讓她念念不忘，直呼：「真的很想她。」提到母親，家家滿懷感謝：「媽媽是個女強人，因為工作日夜顛倒，辛苦照顧我們。」也謝謝媽媽留給她的「樂觀性格」和「愛唱歌的靈魂」。

▲家家相當想念過世的母親。（圖／相信音樂提供）

其中一場戲，家家、葉全真與其他舞者正在排練一段表演，因隊形與舞步設計需要不斷繞圈旋轉，葉全真笑說：「轉了無數圈之後，導演一喊卡，我整個人都頭暈、想吐。」林政勳也在另一場戲中特別換上國標舞服裝與高跟鞋參與演出，笑稱：「真的有點鐵腿！」

兩位演員表示一邊聽著〈你給我的〉一邊進入角色時，都深深被這首歌曲打動，葉全真甚至在與家家訪談時一度哽咽落淚，感性說道：「這些歌詞真的會打動我的心，尤其是親情更容易觸動到我。」她特別提到一句歌詞「我還沒準備好忘記你」，直言家家的歌聲唱進她的內心深處，讓她聽了整個人被情緒包圍，久久無法平復。