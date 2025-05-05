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周曉涵肩膀卡「以為五十肩」　她揪2大NG習慣是元凶：我才40耶！

記者王靖淳／綜合報導

女星周曉涵平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享私下生活，今（5）日她發文透露左肩出現不適，以為得五十肩，去看了醫生被診斷是肩膀沾黏。為此，她無奈表示：「唉，手機真的不能用太久，側睡也不能一直側同一邊。」

▲▼周曉涵。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388ilove7388）

▲周曉涵會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

周曉涵透露最近發現肩膀感覺怪怪卡卡的，無法進行大幅度動作，起初她擔心是否罹患五十肩，甚至在上網查了資料後自嘲地驚呼：「媽呀！不可能是五十肩吧！欸，我才四十耶！」不過，周曉涵也坦言，長時間以來她沒正視問題，直到最近才決定就醫檢查。

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▲▼周曉涵。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

▲周曉涵會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

周曉涵提到，在經過超音波檢查後，醫生診斷是肩膀沾黏，並無嚴重問題，甚至建議她可以透過復健與運動改善，同時也表示，如果希望快速止痛可考慮打針。為此周曉涵坦言自己「恐針」，因此選擇自然療法。她透露，目前已展開一對一皮拉提斯課，並搭配紅外線照射、電療與徒手推拿等療程，希望盡快讓肩膀恢復靈活。

▲▼周曉涵。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388ilove7388）

▲周曉涵透露肩膀出狀況。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

最後，周曉涵在文末提醒大家要注意日常生活習慣，並強調若像她一樣長時間使用手機，且長期側睡同邊都可能造成身體負擔，同時也不忘呼籲：「重點是！還是要乖乖多運動，共勉之。」貼文曝光後，立刻掀起討論，同時也湧入大批網友留言關心她，「祝早日康復」、「調適身心靈」、「我也是手機控，覺得滑手機要墊枕頭，不要頭都低低的，真的也要多運動。」

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