小優白沙屯「猜錯位置」留遺憾　路邊睹感人一幕：香燈腳們很幸福

記者劉宜庭／綜合報導

藝人小優（游振宜）近日首次參與白沙屯媽祖進香，特地驅車南下苗栗，親身體驗這場全台最具規模的宗教文化盛事。活動期間吸引高達32萬人共襄盛舉，小優也透過社群分享自己的深刻感受，直呼這是「人生一個很特別的回憶」，讓她徹底理解為何那麼多人年年進香。

▲小優初體驗白沙屯媽祖進香。（圖／翻攝自小優IG）



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小優曬出多張參與進香的現場照片，只見她戴著進香帽、脖子圍著粉紅毛巾，臉上掛著開心笑容，與萬人朝聖的人潮一起佇立在拱門下，感受信仰的震撼力量。她透露，雖然從下午等到半夜，氣溫炎熱、人潮擁擠，但當她置身其中，便能感受到信仰文化的魅力。

「有人是為了要去替家人祈福，有人是為了要追隨媽祖替自己積福，當大家的目標都一致的時候，真的很熱血。」小優表示，雖然這次因為猜錯位置，沒有成功近距離捕捉到粉紅超跑（媽祖鑾轎）的畫面，留下些許遺憾，但所記錄下的畫面與所見所聞，都令她備感值得。

▲小優初體驗白沙屯媽祖進香。（圖／翻攝自小優IG）

更令小優動容的是，沿路的信徒與善心人士不斷提供結緣品：「除了水、飲料、肉包、魚丸湯、便當…還有襪子、袖套、購物袋…真的應有盡有。」她感性地說：「香燈腳們真的很幸福，有那麼多應援。」她也感謝此次同行的小夥伴們邀約同行，雖然沒能全程走完，但她透露未來有機會還會再參與這場年度宗教盛事，也感謝沿途的所有結緣人，「給我滿滿的反饋」。