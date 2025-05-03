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獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光

記者蔡琛儀／專訪

綜藝大哥澎恰恰即將與陳亞蘭共同主持下週在高雄流行音樂中心登場的「藍寶石大歌廳」，重返熟悉的秀場舞台，他也透露，當年還是新人的時候，在秀場台上竟被一名資深主持人當眾賞了一巴掌，理由竟是：「看你這樣我就想打！」毫無預警的一耳光，讓他當場愣住。

▲▼澎恰恰「藍寶石大歌廳」專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲澎恰恰下週將擔任「藍寶石大歌廳」主持，重返久違的秀場。（圖／記者周宸亘攝）

他坦言事前完全不知道有這段演出，當下雖然嚇到，但也只能硬著頭皮撐完主持，「下一個訪問我就故意站遠一點。」他笑說，當時因為自己還是新人，不能生氣，只能吞下去，「台上不管發生什麼都要當效果處理，等我慢慢熟悉節奏後，就換我來製造效果了。」當時賞他巴掌的，正是資深藝人郭美珠。

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秀場初期的打擊不只這一樁。他還記得第一次登上台北歌廳秀，就被台下觀眾趕下台，「我當時被要求唱兩首歌，想耍點效果，就用假音唱〈就在今夜〉，好玩嘛，結果唱完觀眾直接氣到站起來：『下去啦！』」他到後台後，以為會失去這個機會，結果歌廳老闆拍拍他肩膀說：「沒關係啦，有些觀眾就是這樣，別往心裡去。」一句話讓他重新振作。

▲▼澎恰恰「藍寶石大歌廳」專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼澎恰恰能演、能唱、能主持，相當多才多藝（圖／記者周宸亘攝）

▲▼澎恰恰「藍寶石大歌廳」專訪。（圖／記者周宸亘攝）

其實澎恰恰原本是以歌手身分出道，還曾參加《五燈獎》海選，並被滾石唱片簽下，拿到12萬元簽約金。當時李宗盛原本將替他製作台語專輯，只可惜最後不了了之。後來在已故藝人石英引薦下，轉戰戲劇圈演出台語連續劇，雖然被製作人嫌棄長相：「怎麼這麼醜？」但靠著石英力保，他還是參與順利演出，也在秀場、主持圈闖出一片天，「秀場是一個跳板，你的價碼能升到哪，位階就能到哪，演藝圈位子就能到哪。」

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