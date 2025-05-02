《幕府將軍》第二季正式宣布！明年一月開拍　真田廣之回歸主演

記者蕭采薇／台北報導

Disney+現象級影集《幕府將軍》第一季播出後一舉成為FX史上觀看量最高的影集，如今正式宣布第二季將於明年一月在加拿大溫哥華開拍。《幕府將軍》由瑞秋近藤、賈斯汀馬克斯共同執筆，兩人近期更打造編劇空間，專門創作第一季的全新原創章節。

▲《幕府將軍》第二季宣布於明年一月，在溫哥華開拍。（圖／Disney+提供）

《幕府將軍》第一季改編自詹姆斯克萊維爾暢銷小說，講述「吉井虎永」將軍（真田廣之 飾）面對攝政委員會的敵人勾結，不惜犧牲生命對抗危險政敵。而當一艘神秘的歐洲船隻在附近村莊擱淺時，船上的英國引航員「約翰布萊克索恩」（柯斯莫賈維斯 飾）與「虎永」將軍分享了重要的戰略秘密，使他在世紀關鍵的內戰中扭轉了局勢。而《幕府將軍》第二季設定在首季事件發生的十年後，繼續講述這兩位來自不同世界的男人之間命運交織的歷史故事。

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《幕府將軍》第二季由瑞秋近藤、賈斯汀馬克斯創作，並由米凱拉克拉維爾、愛德華麥克唐納和真田廣之共同擔任執行製作人。影帝真田廣之將回歸主演「虎永」將軍，並升任第二季的執行製作人；《浴血黑幫》男星柯斯莫賈維斯也將回歸飾演引航員「約翰布萊克索恩」，並擔任聯合執行製作人。

《幕府將軍》第一季橫掃18項艾美獎，更創下單季獲獎最多的歷史紀錄，這也是FX首部獲得劇情類最佳影集獎的作品。男女主角於第76屆黃金時段艾美獎封帝后，主演真田廣之為首位獲得艾美獎劇情類影集最佳男主角的日本演員、澤井杏奈也成為第一位獲得同獎項最佳女主角的亞裔女演員。

《幕府將軍》曾榮獲金球獎最佳戲劇類影集、美國電影學會獎年度電視節目、以及美國演員工會獎、美國編劇工會獎、美國導演工會獎、美國製片人工會、電視評論家協會獎、與獨立精神獎等眾多代表性獎項。