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封金曲歌王還不夠！　許富凱首次跨界音樂劇「就入圍男演員」太猛

記者蔡琛儀／台北報導

第一屆台北戲劇獎昨（30日）公布今年入圍名單，金曲歌王許富凱憑著音樂劇《五木大学一夜の女王櫻子媽媽》，入圍「最佳音樂劇類男演員獎」，這部音樂劇是以他專輯《五木大学》為故事主軸，當年就在金曲獎強勢入圍年度最佳專輯、年度台語專輯、台語最佳男歌手三大獎項，這次除了他本人，該音樂劇還入圍「最佳音樂劇獎」、「最佳音樂劇類女演員獎」三大肯定，典禮將於7月7日在台北表演藝術中心球劇場舉行。

▲▼許富凱入圍台北戲劇獎音樂劇類最佳男演員獎。（圖／喜樂娛樂提供）

▲許富凱入圍台北戲劇獎音樂劇類最佳男演員獎。（圖／喜樂娛樂提供）

談及入圍心情，許富凱形容：「幸福來得太突然，得知入圍訊息至今，還是感到似乎在夢裡。入圍名單中都是非常厲害的前輩，自己覺得非常榮幸，而能夠入圍已經是很大的肯定，畢竟自己音樂劇作品及經驗不多，謝謝評審給予我這麼大的鼓勵，從歌手跨界演出音樂劇，能入圍真是巨大無比的榮幸。也期待7月7號那天可以認識劇場界的前輩們。」

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對於所飾演「阿義」這角色給予的收穫，他形容：「阿義這個角色非常的討喜，古靈精怪也風趣老實，我自己很喜歡這角色！也玩的很開心。」更特別感謝：「要謝謝兩位演員凱爾跟子育姐，有這兩顆定心丸在，讓我在舞台上非常的安心。導演給我們很多的自由空間，讓我們自己玩出許多不同的火花，謝謝瘋戲樂幕前幕後的工作人員，有熱情有想法且願意大膽嘗試各種可能。」並感謝參與這張專輯及這個音樂劇的所有好友們。

▲▼許富凱入圍台北戲劇獎音樂劇類最佳男演員獎。（圖／喜樂娛樂提供）

▲許富凱感謝凱爾和于子育。（圖／喜樂娛樂提供）

回想演出音樂劇時，許富凱有四項工作在進行，但也因此與團隊們建立革命情感，「非常謝謝演員與團隊的體諒跟協助，在短暫時間提供我許多經驗分享及筆記，他們非常非常放鬆，也讓我學習如何在緊張中讓自己可以好好的放鬆投入到角色裡頭，尤其其他兩位前輩的戲份非常非常重，甚至一人要分飾好多角色，我真的非常佩服，但能跟他們合作很快樂很幸福，甚至變成無話不談的好朋友。」

▲▼許富凱入圍台北戲劇獎音樂劇類最佳男演員獎。（圖／喜樂娛樂提供）

▲許富凱在劇中飾演「阿義」。（圖／喜樂娛樂提供）

此外，許富凱「拾歌Plus」2025讚聲演唱會台北Legacy將於下週母親節在華山開唱，他近來積極練團籌備，迫不及待與樂迷們相見：「現在兩天歌單都完成練團，這次的歌單非常非常豐富、篇幅非常大，自己唱得也很爽，我相信台下的朋友們也會聽得很開心，滿滿的回憶讓我們一起期待。」

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