《漂亮朋友》導演耿軍確定出席金穗影展　銅板價輕鬆飽覽大師傑作

記者蕭采薇／台北報導

2025金穗影展將於5月1日正式登場，金馬執委會宣布，《漂亮朋友》導演耿軍將再次來台，並親自出席映後座談，與影迷們一同分享他特地為金穗影展修復的早期短片世界首映。耿軍將於5月7日與5月8日參與兩場映後座談，與影迷面對面交流，暢談短片創作的歷程與訣竅。

▲耿軍導演確認出席映後座談，與影迷們一同分享他特地為金穗影展修復的早期短片世界首映。（圖／金馬執委會提供）

耿軍以《漂亮朋友》於去年金馬獎大放異彩，奪下最佳男主角、攝影、剪輯、觀眾票選等多項大獎。此次金穗影展為他策劃短片專題，集結他以DV游擊風格拍攝的《散裝日記》，翻玩類型打造西部荒漠寓言的《飛機》，榮獲金馬獎最佳創作短片的《錘子鐮刀都休息》，以及把美國紐約拍成中國鶴岡的《詩人與搖滾歌手》四部風格各異的短片，忠實呈現「耿軍宇宙」的變化軌跡，大銀幕觀影機會更是難得。

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2025金穗影展即將於5月1日至5月9日在光點華山電影館展開，除了精彩的入圍作品全數都會放映外，也精選美國電影大師大衛林區的24部短片，以及金馬最佳劇情片導演張大磊、朱云逸等名導新片，和眾多國際影展獲獎傑作，讓影迷一次看個過癮。

影展期間也將舉辦超過四十場映後座談，除了耿軍以外，去年獲得威尼斯影展最佳短片的《流火之地》導演阿西亞夏奇巴、入選多個國際影展的《毒藥貓》導演關天，以及金馬影后謝盈萱、陳雪甄、黃嘉千、庹宗華、朱芷瑩、黃瀞怡（小薰）、徐鈞浩等入圍及觀摩影片劇組團隊，超過百位影人都將現身與觀眾分享創作點滴。

金穗影展所有放映場次均能以「50元」的銅板價購票觀賞，觀眾們輕鬆悠遊大師經典與新銳創作，深入體驗各種型態短片的魅力。廣受影迷喜愛的「入圍影片線上影展通行證」，也將於30日截止販售，無法親自到場參與影展的觀眾，務必把握線上一次暢看本屆64部入圍佳作的難得機會。更多精彩內容將陸續公布，歡迎持續關注金穗官方網站。