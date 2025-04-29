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楚宣回歸《好運來》喊錯女兒名！機智甩鍋「第四任男人」全場笑翻

記者黃庠棻／台北報導

最新一集的《娛樂超skr》節目直擊了民視八點檔《好運來》爆笑連連的拍攝現場，還意外捕捉到久違回歸的「錢嫂」楚宣，一出場就狀況連連，讓眾人笑到噴飯。

▲《娛樂超skr》直擊八點檔《好運來》攝影棚。（圖／民視提供）

▲《娛樂超skr》直擊八點檔《好運來》攝影棚。（圖／民視提供）

《好運來》最新劇情中，楚宣飾演的「國民丈母娘」蕭麗芬霸氣回歸，一開口就為了女兒黃育欣（何蓓蓓飾）的婚姻大事槓上未來女婿楊克帆。這勢利眼的媽依舊不改本色，對平凡的克帆百般刁難，母女倆為了這樁婚事爭執不下，連克帆現身也逃不過蕭麗芬的連番砲火，現場氣氛一度尷尬到冰點。

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▲《娛樂超skr》直擊八點檔《好運來》攝影棚。（圖／民視提供）

▲《娛樂超skr》直擊八點檔《好運來》攝影棚。（圖／民視提供）

然而戲劇張力十足，幕後卻是笑料百出，久未回歸劇組的楚宣，一開口竟脫口將女兒的名字喊成「楊育欣」，讓全場瞬間靜默，她自己也愣了一下，隨後展現資深演員的機智，立刻自圓其說「唉唷，可能麗芬的第四個男人就姓楊啦！」

▲《娛樂超skr》直擊八點檔《好運來》攝影棚。（圖／民視提供）

▲《娛樂超skr》直擊八點檔《好運來》攝影棚。（圖／民視提供）

楚宣還加碼自嘲「可能太入戲了，把自己當成媽媽，腦袋都不靈光，忘東忘西！」這番神來一筆的解釋，不僅化解了尷尬，更讓現場爆笑連連。楚宣更搶先預告，這次蕭麗芬的回歸，身邊將會出現「第四個男人」，要觀眾們拭目以待，看這位犀利的錢嫂又將擦出什麼樣的火花。

▲《娛樂超skr》直擊八點檔《好運來》攝影棚。（圖／民視提供）

▲《娛樂超skr》直擊八點檔《好運來》攝影棚。（圖／民視提供）

另外，一場楚宣帶白糖粿探班「女兒」何蓓蓓的溫馨橋段，兩人開心享用美食，沒想到才吃下一口，這對母女檔竟彷彿集體「腦霧」，開始出現卡詞、吃螺絲的爆笑狀況。主持人小鹿忍不住吐槽「果然是神秘的白糖粿，讓母女兩人都出現症狀！」

▲《娛樂超skr》直擊八點檔《好運來》攝影棚。（圖／民視提供）

▲《娛樂超skr》直擊八點檔《好運來》攝影棚。（圖／民視提供）

近期在《好運來》中揹上「渣男」罵名的曾子益，坦言自己非常害怕衝突或動作戲「像是摔東西或者翻桌子都會讓我非常擔心，就怕不小心傷到人，而且自己也會很懊惱。」他更透露因為自己平常不太會動手，所以每一次經歷這類型的戲碼，內心壓力都爆棚。

▲《娛樂超skr》直擊八點檔《好運來》攝影棚。（圖／民視提供）

▲楚宣近期回歸《好運來》。（圖／民視提供）

對此，一旁飾演曾子益女友的何蓓蓓則立刻呼籲所有女孩「如果交男友遇到會動手的，真的要趕快停止，不要像育欣一樣還傻傻的愛下去！」

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