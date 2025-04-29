第36屆金曲獎主視覺曝光！　6月28日小巨蛋熱鬧登場

▲第36屆金曲獎主視覺以「六角螺絲」為核心意象。（圖／台視提供）



記者翁子涵／台北報導

第36屆金曲獎頒獎典禮6月28日在台北小巨蛋盛大登場，今年金曲獎再度邀請楊士慶擔任視覺統籌，這也是他四度操刀金曲獎主視覺，長期以音樂作為創作靈感的他表示，今年以「六角螺絲」為出發點，象徵平衡、對稱與團結，也呼應「6×6=36」的數字隱喻。他認為每個人心中都有屬於自己的音樂螺絲，隨著音樂脈絡牽動情緒，如同聽到快節奏的歌曲可以讓人心情亢奮、柔和舒緩的旋律也能鎮定思緒。

釋出的三張主視覺系列海報，分別展現不同層次的理念：第一張以「六角形」為主軸，展現其平衡、穩定與團結的幾何之美；第二張意象化呈現「螺絲拴緊與鬆開」的過程，象徵音樂觸動情緒的流動與重整；第三張則從「螺絲孔洞」的視角出發，比擬金曲36將樂壇中的每一顆螺絲緊扣，凝聚力量，邁向未來。此外，標準字 LOGO「GMA36」亦延伸自六角螺絲的概念，象徵樂壇中每一個幕前幕後的角色，唯有團結共振，才能支撐起金曲獎的完整體系。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧近年金曲視覺創作歷程，楊士慶指出，音樂對他而言，是抽象卻能引發情感共鳴的媒介，也因此在主視覺創作上，會以「意境」切入，讓抽象的聲音化為能量視覺，與觀眾產生連結。他進一步說：「音樂不是華麗的裝飾，而是一種看不見卻極為重要的內在技術，在資訊爆炸的時代，它讓我們重新對齊自己，與他人產生共振。」

