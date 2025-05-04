小孟老師／5月4日星座運勢　巨蟹升職又脫單！天蠍遇貴人發大財

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：勇於表達自我
感情：表現獨特魅力
財運：謹慎理財工具
幸運色：鋼藍色
貴人：牡羊
小人：處女
工作：工作興奮努力
感情：平凡生活閃光
財運：審慎選擇方案
幸運色：胭脂紅色
貴人：雙魚
小人：獅子
工作：能力受到重視
感情：擦出愛情火花
財運：小額投資穩固
幸運色：粉黃色
貴人：處女
小人：牡羊
【土象星座】
工作：轉換跑道成功
感情：溫暖熱情擁抱
財運：買賣房產獲利
幸運色：巧克力棕色
貴人：雙子
小人：魔羯
工作：與優秀人合作
感情：感情抱持樂觀
財運：買賣進帳順利
幸運色：象牙色
貴人：魔羯
小人：天秤
工作：掌握主導權力
感情：相親結果成功
財運：投資理智獲利
幸運色：玄武石灰色
貴人：水瓶
小人：雙魚
【水象星座】
工作：升職加薪率高
感情：充滿激情火熱
財運：賭運高小獲利
幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：巨蟹
工作：意見易得認同
感情：溫暖熱情擁抱
財運：財富貴人相助
幸運色：米灰黃色
貴人：金牛
小人：雙子
工作：取得技能執照
感情：家庭含飴弄孫
財運：意外撿到錢財
幸運色：紫紅色
貴人：天秤
小人：天蠍
【火象星座】
工作：決策果斷精準
感情：感情穩定愉悅
財運：用心規劃投資
幸運色：藍寶石藍色
貴人：獅子
小人：射手
工作：放手做手中事
感情：邀約朋友晚餐
財運：計畫不易波動
幸運色：番茄紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
工作：升等考試順利
感情：共組未來家庭
財運：新的投資消息
幸運色：檸檬黃色
貴人：天蠍
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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