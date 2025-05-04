ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／5月4日星座運勢　巨蟹升職又脫單！天蠍遇貴人發大財

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：勇於表達自我

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：表現獨特魅力

財運：謹慎理財工具

幸運色：鋼藍色

貴人：牡羊

小人：處女

雙子座

工作：工作興奮努力

感情：平凡生活閃光

財運：審慎選擇方案

幸運色：胭脂紅色

貴人：雙魚

小人：獅子

天秤座

工作：能力受到重視

感情：擦出愛情火花

財運：小額投資穩固

幸運色：粉黃色

貴人：處女

小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：轉換跑道成功

感情：溫暖熱情擁抱

財運：買賣房產獲利

幸運色：巧克力棕色

貴人：雙子

小人：魔羯

金牛座

工作：與優秀人合作

感情：感情抱持樂觀

財運：買賣進帳順利

幸運色：象牙色

貴人：魔羯

小人：天秤

處女座

工作：掌握主導權力

感情：相親結果成功

財運：投資理智獲利

幸運色：玄武石灰色

貴人：水瓶

小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：升職加薪率高

感情：充滿激情火熱

財運：賭運高小獲利

幸運色：玫瑰色

貴人：射手

小人：巨蟹

天蠍座

工作：意見易得認同

感情：溫暖熱情擁抱

財運：財富貴人相助

幸運色：米灰黃色

貴人：金牛

小人：雙子

雙魚座

工作：取得技能執照

感情：家庭含飴弄孫

財運：意外撿到錢財

幸運色：紫紅色

貴人：天秤

小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：決策果斷精準

感情：感情穩定愉悅

財運：用心規劃投資

幸運色：藍寶石藍色

貴人：獅子

小人：射手

獅子座

工作：放手做手中事

感情：邀約朋友晚餐

財運：計畫不易波動

幸運色：番茄紅色

貴人：巨蟹

小人：金牛

射手座

工作：升等考試順利

感情：共組未來家庭

財運：新的投資消息

幸運色：檸檬黃色

貴人：天蠍

小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【虔誠小狗】粉衣狗狗混入香燈腳虔誠祈禱：請給我好多肉肉

推薦閱讀

Joeman顏值又升級被問「做了什麼？」　本尊親揭童顏秘訣

Joeman顏值又升級被問「做了什麼？」　本尊親揭童顏秘訣

獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光

獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光

罕見放閃老婆朴信惠！　崔泰俊偷偷曬約會照甜曝「兩人專屬」

罕見放閃老婆朴信惠！　崔泰俊偷偷曬約會照甜曝「兩人專屬」

張韶涵畫成「衰老樣」現身演唱會！　坦然放下：願意接受每道皺紋

張韶涵畫成「衰老樣」現身演唱會！　坦然放下：願意接受每道皺紋

李易公開獨家泡麵食譜！「兩熱銷款」混煮超好吃：小孩很愛

李易公開獨家泡麵食譜！「兩熱銷款」混煮超好吃：小孩很愛

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

Soya分手新歡「宣布搬離台北」　入住度假風新窩租金曝光

Soya分手新歡「宣布搬離台北」　入住度假風新窩租金曝光

廖峻兒再控助理挑撥7年！　千字文心碎吐實：我就是不受寵的兒子

廖峻兒再控助理挑撥7年！　千字文心碎吐實：我就是不受寵的兒子

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

《周處》破30億後再出招！阮經天瘋狂大復仇　卡司曾寶儀震撼：像整年發佈會

《周處》破30億後再出招！阮經天瘋狂大復仇　卡司曾寶儀震撼：像整年發佈會

《黑澀會》米奇新加坡「花2.4萬補漏水」　在地人曝行情驚呆她

《黑澀會》米奇新加坡「花2.4萬補漏水」　在地人曝行情驚呆她

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Joeman顏值又升級被問「做了什麼？」　本尊親揭童顏秘訣

獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光

罕見放閃老婆朴信惠！　崔泰俊偷偷曬約會照甜曝「兩人專屬」

張韶涵畫成「衰老樣」現身演唱會！　坦然放下：願意接受每道皺紋

李易公開獨家泡麵食譜！「兩熱銷款」混煮超好吃：小孩很愛

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

Soya分手新歡「宣布搬離台北」　入住度假風新窩租金曝光

廖峻兒再控助理挑撥7年！　千字文心碎吐實：我就是不受寵的兒子

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨／大元愛犬小柱「繁殖場被割聲帶」　不捨淚崩：想讓牠幸福
  2. 《Heart Signal 3》徐敏在未婚懷孕！　小4歲男友竟失聯…交往紀錄全公開
  3. 許志豪現蹤白沙屯「被路人當成蔡阿嘎」！　還遭逼問與翁鈺鈞婚事
  4. 小孟老師／5月4日星座運勢　巨蟹升職又脫單！天蠍遇貴人發大財
  5. 宇多田光「到令和幾年才能夫妻別姓」掀熱議！　遭疑含政治意圖
  6. Joeman顏值又升級被問「做了什麼？」　本尊親揭童顏秘訣
  7. 守夜人為電影寫主題曲　竟意外發現演員私下另一面
  8. 李易公開獨家泡麵食譜！「兩熱銷款」混煮超好吃：小孩很愛
  9. 《黑澀會》米奇新加坡「花2.4萬補漏水」　在地人曝行情驚呆她
  10. 黃小琥霸氣開嗆前任：等你們來找我　揭台男不敢追她原因

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366