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林哲熹赴北極危機重重！　親目睹「巨大浮冰眼前崩裂」震撼畫面突感觸

記者孟育民／台北報導

《下課花路米》全新「全球暖化系列」將從5月3日起每週六晚間七點於小公視播出，走進北極、帛琉與挪威，和三位主持人林哲熹、温貞菱、姚愛寗共同感受氣候變遷的真實衝擊。林哲熹踏上北極斯瓦爾巴群島，他坦言沒想到自己會被永晝搞得整夜睡不著，也沒想到自己會親眼看到一塊塊巨大的浮冰在眼前崩裂，他說：「面對這樣壯闊又危險的自然環境，會不由自主思考我們想要的世界應該是什麼樣子？而我們能做什麼讓它朝那個方向前進？」

▲▼林哲熹、温貞菱、姚愛寗出席《下課花路米》記者會。（圖／公視提供）

▲▼林哲熹赴北極錄影，親目睹巨大的浮冰在眼前崩裂。（圖／公視提供）

▲▼林哲熹、温貞菱、姚愛寗出席《下課花路米》記者會。（圖／公視提供）

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這趟難得的北極探索之旅，林哲熹和小隊員登上了北極科學站Kaffioyra(卡菲耶拉)，極簡的木造小屋每個門口都掛著一條繩子勾著一把信號槍，外出上廁所時必須攜帶，以防遇到北極熊。若槍不在，表示有人已經外出就要等候輪替。遇到北極熊時，需要迅速發射信號彈，巨大的聲響能嚇跑牠。

林哲熹表示：「剛到Kaffioyra時，我們也練習了使用方式，因為發射角度很重要，若角度不對，反而可能讓北極熊驚嚇後朝自己衝過來，必須格外小心。」

▲▼林哲熹。（圖／公視提供）

▲林哲熹分享所見所聞。（圖／公視提供）
這趟旅程，沒有人是旁觀者。每一步、每個畫面，都讓人重新思考我們想要什麼樣的未來？我們能做些什麼？林哲熹感性表示：「思考你想要的世界，然後努力把它推向那裡。」温貞菱更在帛琉感受到海平面上升的震撼威脅：「如果是自己住的地方發生這樣的事，真的會非常難以適應。」姚愛寗則驚訝於挪威人積極親近自然，走向戶外的生活態度：「自給自足的玻璃圓頂屋，是我夢想中的生活方式！」

▲▼林哲熹、温貞菱、姚愛寗出席《下課花路米》記者會。（圖／公視提供）

▲林哲熹、温貞菱、姚愛寗今出席《下課花路米》記者會。（圖／公視提供）

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下課花路米, 林哲熹, 温貞菱, 姚愛寗, 北極

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