Apple當媽1年「超狂身材曝光」　泳池解放低胸全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星Apple（黃暐婷）自節目《我愛黑澀會》出道，2022年宣布嫁給牙醫趙國翔，去年4月生下兒子「八寶」，如今產後滿一年的時間，她今（24）日PO出穿低胸的近照坦言，自己在當媽後才知道，生完小孩後的身體變化有多驚人。

▲Apple會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

透過Apple分享的照片可見，她身穿低胸塑身衣站在泳池旁，對鏡頭變換不同的姿勢，產後一年的身材一覽無遺。Apple在文中坦言，自從兒子出生後，自己幾乎沒有喘息時間，忙碌的育兒生活讓她直呼：「連想認真站直十分鐘，都不一定有空。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Apple也提到，從懷孕到產後帶來的身體變化，超出她的想像，「真的很難好好照顧自己。」她透露，兒子從出生到滿一歲這段時間，她每天不是在抱小孩，就是在追小孩，生活節奏完全被打亂，同時也表示，即使有心想好好打理自己，也常常分身乏術。

▲Apple去年4月生下兒子「八寶」。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

談到產後的身材維持，她表示自己穿塑身衣不追求速效，而是更重視舒適度，「真的不求瘦得快，只求穿得住、不要勒到內傷。」貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「好美」、「辣媽」、「身材超好的！女神。」