季芹紐約吃路邊攤「1家3口結帳金額超驚人」！苦笑冒冷汗：誇張

記者潘慧中／綜合報導

季芹儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她24日便在社群網站寫下在紐約搭公車、吃東西、買礦泉水的真實物價，還附上一個苦笑冒冷汗的表情符號說「真的好貴好貴」。

▲紐約物價驚呆季芹。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



季芹日前和王仁甫、女兒樂樂一同飛去美國旅遊，事後分享紐約當地的生活體驗時，她忍不住直呼當地的大眾交通費用高得驚人，「我們搭公車每人單程要台幣132元」，而且這已是他們此行最便宜也是最方便的交通方式。

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▲季芹和王仁甫、女兒樂樂一同飛去美國旅遊。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



此外，季芹也分享在紐約用餐的實際花費，在路邊的餐車隨便吃個速食，她和王仁甫、樂樂加起來竟然就要將近新台幣2千元，「連想買瓶礦泉水價格都讓人驚呆！」讓她感嘆當地日常開銷之高，實在難以想像。

▲季芹分享在紐約的日常開銷。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



當地日常開銷之高，讓季芹忍不住開玩笑說，在商場裡看到裝飾用的瀑布流水，「都想叫老公跳進去洗澡了」，用輕鬆方式面對紐約的高物價，「這物價，是有沒有這麼誇張」，引發不少網友的共鳴。

季芹IG全文：

紐約生活真的好貴好貴

我們搭公車每人單程要台幣132元

（但已經是行程中最便宜方便的交通工具）

在路邊餐車吃速食三個人要近2000元

連想買瓶礦泉水價格都讓人驚呆

看到商場裡有瀑布流水

都想叫老公跳進去洗澡了

這物價 是有沒有這麼誇張