女星自爆約會一半「大翻車」！ 　為1事心神不寧：我太慌亂了

▲ DENA與紐約知名彩妝品牌攜手合作聯名主題曲〈Irresistible〉。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

創作歌手DENA與紐約知名彩妝品牌攜手合作聯名主題曲〈Irresistible〉，聊到歌曲靈感，DENA說：「來自現代人在社群壓力下的自我懷疑與掙扎，希望這首歌可以用正面的力量，鼓勵大家勇敢擁抱自身的獨特美麗，擺脫外界標準的束縛，自信地活出真實的自己！」希望這首歌可以成為每個現代人化妝鏡前的最佳陪伴，持續激勵每個人於日常展現最真實的自我魅力。

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▲▼ DENA自招曾經歷不自信的時候。（圖／華納音樂提供）



DENA也提到自己難免有不自信的時候：「畢竟Instagram隨便滑漂亮女生一大堆，很容易放大自己的缺點，但後來我開始每天寫正能量日記後自我懷疑的頻率就降低很多。」也感謝好友KIRE曾鼓勵自己別人對你不好的評價其實是那個人對自己的設限」，因此慢慢的調整心態與腳步重回軌道，如今已不太受外界的影響，也鼓勵大家：「只要你真的相信，一切都充滿無限可能。」

提到化妝史，DENA更自曝小時候剛開始化妝時一定曾有「翻車」的時候：「我最重視粉底服不服貼、是否控油及脫妝與否；曾經有次出門第一次用了一個沒用過的品牌防曬，結果它超乾，加上粉底完全變沙漠肌，出門不久還發現臉瞬間變暗沉還浮粉，晚上約會時直接跟約會對象解釋，還一直說我不平常不是長這樣，回想起來很好笑，當下我應該是太慌亂，只記得整個約會都心神不寧怕對方一直注意我的粉底。」

