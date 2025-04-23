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55歲秦楊出道35年宣布人生大事！親揭「時間不多了」身體現況曝光

記者黃庠棻／台北報導

55歲資深藝人秦楊（本名莊政博）以《台灣霹靂火》劉文聰一角爆紅，2019年演出電視劇後就再也沒有接戲，鮮少出現在螢光幕前。現階段致力於做公益，拍攝反詐騙影集，今（23）日久違露面，宣布即將舉辦「霹靂火秦楊公益巡迴演唱會」。

▲▼秦楊餐敘。（圖／記者周宸亘攝）

▲秦楊宣布即將舉辦「霹靂火秦楊公益巡迴演唱會」。（圖／記者周宸亘攝）

秦楊今（23）日宣布即將在9月13日於台中舉辦「霹靂火秦楊公益巡迴演唱會」，透露過去常常遇到影迷，每次都會聽到「好懷念《台灣霹靂火》的演出」的稱讚，讓他有了想要找回以前演員戰友一起舉辦演唱會的想法，透露目前確定丁國琳已經會參與，像是陳昭榮、葉全真、方岑都在邀約名單中。

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▲▼秦楊餐敘。（圖／記者周宸亘攝）

▲秦楊宣布即將舉辦「霹靂火秦楊公益巡迴演唱會」。（圖／記者周宸亘攝）

談到舉辦「霹靂火秦楊公益巡迴演唱會」的原因，秦楊表示自己出道超過35年，想要實現「畢生的夢想」，否則「時間不多了」，擔心未來沒有時間開唱，說道「也不是說怎麼樣，但人有旦夕禍福，下一秒不知道會發生啥事」。

▲▼秦楊餐敘。（圖／記者周宸亘攝）

▲秦楊宣布即將舉辦「霹靂火秦楊公益巡迴演唱會」。（圖／記者周宸亘攝）

先前，秦楊曾透露身體健康出狀況，表示自己頸椎骨和肺都有問題，因為頸椎骨刺導致他時常雙手痠麻，3節頸椎都受到影響，肺部則出現四顆小結節，今（23）日表示目前身體狀況有所改善，小結節都維持在0.8公分以下，主要靠著吃中藥、運動控制，已經好很多，直呼「還好，我現在算是零期，有控制住就不用開刀」。

▲▼秦楊餐敘。（圖／記者周宸亘攝）

▲秦楊透露身體近況。（圖／記者周宸亘攝）

此外，秦楊日前被爆出欠債700萬，今（23）日在宣布舉辦「霹靂火秦楊公益巡迴演唱會」的喜事場合中，對於金錢事宜避而不談，說道「錢財乃身外之外，今天不聊錢財」。而他過去曾參選高雄市議員落選，今表示不會在碰政治，笑說要選「立委」，但其實是「立榮航空委員」。

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