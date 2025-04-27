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小孟老師／4月27日星座運勢　牡羊易受叮嚀、魔羯找初衷

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：樂觀面對工作

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感情：看破不必說破

財運：付出社會公益

幸運色：冷紫色

貴人：魔羯

小人：巨蟹

雙子座

工作：包容同事錯誤

感情：意見較多不合

財運：不宜接觸賭博

幸運色：靛紫色

貴人：天秤

小人：天蠍

天秤座

工作：獲得多方意見

感情：熱情流失退去

財運：獲得意外獎金

幸運色：金黃色

貴人：水瓶

小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：找回曾經初衷

感情：表達不宜刻意

財運：留意交易成本

幸運色：寶藍色

貴人：雙魚

小人：獅子

金牛座

工作：節骨眼要謹慎

感情：感情最忌猜忌

財運：適合穩健策略

幸運色：亮橘色

貴人：巨蟹

小人：金牛

處女座

工作：用心服務客戶

感情：人緣桃花增加

財運：朋友不要講錢

幸運色：莓紅色

貴人：牡羊

小人：處女

【水象星座】

巨蟹座

工作：找尋新的合作

感情：聊天獲得好感

財運：得到朋友幫助

幸運色：淺棕色

貴人：金牛

小人：雙子

天蠍座

工作：合作需要觀察

感情：少點任性脾氣

財運：勿再增加負擔

幸運色：番茄色

貴人：射手

小人：天秤

雙魚座

工作：解決突發情況

感情：承認錯誤挽回

財運：審查交易去向

幸運色：藏青色

貴人：獅子

小人：射手

【火象星座】

牡羊座

工作：易受同仁叮嚀

感情：溝通出現代溝

財運：財運表現持平

幸運色：抹茶色

貴人：天蠍

小人：水瓶

獅子座

工作：多多團結行動

感情：猶豫錯過感情

財運：多開源多節流

幸運色：原木色

貴人：雙子

小人：魔羯

射手座

工作：包容職場失誤

感情：挽回先前舊情

財運：儲蓄大於支出

幸運色：天空藍

貴人：處女

小人：牡羊

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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